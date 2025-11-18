Έβαλε πλώρη για να τους ξεπεράσει όλους ο Σταφυλίδης!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ
Δημοσιευτηκε:
Δείχνει φοβερή ικανότητα να δίνει ασίστ κι αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς θα ξεπεράσει όλους τους υπόλοιπους
Από τους ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέχρις στιγμής στον ΑΠΟΕΛ είναι ο Κωνσταντίνος Σταφυλίδης. Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής κατάφερε με τις ασίστ του και τη γενικότερη παρουσία του, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, να κερδίσει και τους οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων. Ο προπονητής του, Πάμπλο Γκαρσία, ούτως ή αλλιώς τον εμπιστευόταν, γι' αυτό τον επέλεξε για το ρόστερ της ομάδας, παρά το γεγονός ότι ο 31χρονος βρισκόταν εκτός δράσης σε ολόκληρη την περσινή χρονιά. Εξάλλου, το είχε τονίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι ο λόγος που αποφάσισε να έρθει στον ΑΠΟΕΛ ήταν η παρουσία του Πάμπλο Γκαρσία και θα αγωνίζεται και γι' αυτόν.
Ο Σταφυλίδης σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος έχει καταφέρει να είναι καθοριστικός με τις ασίστ του στους πέντε. Συγκεκριμένα, έδωσε την πρώτη στο νικηφόρο ματς της πρεμιέρας με την Ε.Ν. Ύψωνα (1-2) κι ακολούθησαν άλλες δύο στις εξόδους με Ένωση (0-2) και Ακρίτα (0-4), για να προστεθούν ακόμη δύο στα τελευταία παιχνίδια με Εθνικό στο ΓΣΠ (4-1) και Ομόνοια (2-2). Με τις πέντε ασίστ ο Σταφυλίδης ήδη έβαλε από πολύ νωρίς την πλώρη για να ξεπεράσει τους προηγούμενους παίκτες του ΑΠΟΕΛ που ήταν πρώτοι σε ασίστ τα τελευταία πέντε χρόνια.
Πέρσι πρώτος ήταν ο Τεχέρα που έδωσε συνολικά δέκα ασίστ, με τις επτά να είναι στο πρωτάθλημα, ενώ πρόπερσι την πρωτιά στον σχετικό τομέα είχε πάρει ο Εντονγκαλά με εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Τη σεζόν 2022-23 ο Σαρφό είχε εφτά, την περίοδο 2021-22 έδωσαν από πέντε οι Σόουζα, Εφραίμ και Νατέλ και την περίοδο 2019-20 είχε εφτά ο Κλωναρίδης.