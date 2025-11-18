Έβαλε πλώρη για να τους ξεπεράσει όλους ο Σταφυλίδης!

Από τους ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέχρις στιγμής στον ΑΠΟΕΛ είναι ο Κωνσταντίνος Σταφυλίδης. Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής κατάφερε με τις ασίστ του και τη γενικότερη παρουσία του, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, να κερδίσει και τους οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων. Ο προπονητής του, Πάμπλο Γκαρσία, ούτως ή αλλιώς τον εμπιστευόταν, γι' αυτό τον επέλεξε για το ρόστερ της ομάδας, παρά το γεγονός ότι ο 31χρονος βρισκόταν εκτός δράσης σε ολόκληρη την περσινή χρονιά. Εξάλλου, το είχε τονίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι ο λόγος που αποφάσισε να έρθει στον ΑΠΟΕΛ ήταν η παρουσία του Πάμπλο Γκαρσία και θα αγωνίζεται και γι' αυτόν.

Ο Σταφυλίδης σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος έχει καταφέρει να είναι καθοριστικός με τις ασίστ του στους πέντε. Συγκεκριμένα, έδωσε την πρώτη στο νικηφόρο ματς της πρεμιέρας με την Ε.Ν. Ύψωνα (1-2) κι ακολούθησαν άλλες δύο στις εξόδους με Ένωση (0-2) και Ακρίτα (0-4), για να προστεθούν ακόμη δύο στα τελευταία παιχνίδια με Εθνικό στο ΓΣΠ (4-1) και Ομόνοια (2-2). Με τις πέντε ασίστ ο Σταφυλίδης ήδη έβαλε από πολύ νωρίς την πλώρη για να ξεπεράσει τους προηγούμενους παίκτες του ΑΠΟΕΛ που ήταν πρώτοι σε ασίστ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Πέρσι πρώτος ήταν ο Τεχέρα που έδωσε συνολικά δέκα ασίστ, με τις επτά να είναι στο πρωτάθλημα, ενώ πρόπερσι την πρωτιά στον σχετικό τομέα είχε πάρει ο Εντονγκαλά με εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Τη σεζόν 2022-23 ο Σαρφό είχε εφτά, την περίοδο 2021-22 έδωσαν από πέντε οι Σόουζα, Εφραίμ και Νατέλ και την περίοδο 2019-20 είχε εφτά ο Κλωναρίδης.