Τα ευρωπαϊκά playoffs για το Μουντιάλ 2026: Οι 16 ομάδες που διεκδικούν τα τελευταία 4 εισιτήρια

Τα προκριματικά της UEFA για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν και οι πρωτοπόροι των 12 ομίλων εξασφάλισαν ήδη την απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παράλληλα, απομένουν ακόμα τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα οποία θα διεκδικήσουν 12 ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους των προκριματικών, μαζί με τέσσερις επιπλέον ομάδες από το Nations League, οι οποίες τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους τους στο Nations League, αλλά δεν ήταν στην πρώτη δυάδα των ομίλων τους στα προρκριματικά.

Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (Pots) για τα playoffs:

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Οι 12 δεύτερες ομάδες τοποθετήθηκαν στα τρία πρώτα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξη FIFA, ενώ οι τέσσερις ομάδες από το Nations League μπήκαν στο Pot 4.

Οι αγώνες που βγουν από την κλήρωση της Τρίτης θα είναι μονοί νοκ-άουτ, με ημιτελικούς και τελικούς, και οι νικητές κάθε Path θα εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση για το Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

sport-fm.gr