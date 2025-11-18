Η Σκωτία τέζαρε τη Δανία στο 90+3΄ και πάει Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια!
Σε ένα «δραματικό» ματς η Σκωτία τέζαρε την Δανία και προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά από το 1998. Μαζί της Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο και Αυστρία.
2ος Όμιλος
Η Ελβετία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ ως πρώτη του ομίλου της, αφήνοντας την δεύτερη θέση και τα μπαράζ στο Κόσοβο. Το ματς μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο 1-1 με τα γκολ των Βάργκα (47') και Μουσλίγια (74').
Χωρίς νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα Προκριματικά Σουηδία και Σλοβενία που έμειναν στο 1-1. Ο Έλσνικ έβαλε μπροστά τους Σλοβένους (64') με ασίστ του Σπόραρ, με τον Λούντγκρεν να ισοφαρίζει σε 87'. Η Σουηδία θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση μέσων των μπαράζ.
Αποτελέσματα
- Κόσοβο - Ελβετία 1-1
- Σουηδία - Σλοβενία 1-1
Τελική βαθμολογία
1. Ελβετία 6 (14-2) 14
2. Κόσοβο 6 (6-5) 11
3. Σλοβενία 6 (3-8) 4
4. Σουηδία 6 (4-12) 2
3ος Όμιλος
Η Σκωτία πανηγύρισε μία τεράστια νίκη στον «τελικό» με την Δανία και προκρίθηκε σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια, επικρατώντας 4-2! Ο ΜακΤόμινεϊ με ένα καταπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι στο 3' έδωσε το προβάδισμα στη χώρα του. Η Δανία ισοφάρισε με το πέναλτι του Χόιλουντ στο 57', όμως τέσσερα λεπτά αργότερα έμεινε με δέκα λόγω της αποβολής του Κρίστενσεν. Η Σκωτία πήρε εκ νέου προβάδισμα στο 78' με τον Σάνκλαντ, ωστόσο η Δανία είχε και δεύτερη απάντηση με τον Ντόργκου (82'). Το φινάλε, άκρως δραματικό και... σκωτσέζικο! Στο 90+3', ο Τίρνεϊ με ένα φοβερό σουτ έβαλε μπροστά την ομάδα του Κλαρκ που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στο 90+9' με την υπέροχη λόμπα του ΜακΛιν, αφήνοντας την Δανία να παίξει τα... ρέστα της στα μπαράζ.
Αποτελέσματα
Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0
Σκωτία - Δανία 4-2
Τελική βαθμολογία
1. Σκωτία 6 (13-7) 13
2. Δανία 6 (16-7) 11
3. Ελλάδα 6 (10-12) 7
4. Λευκορωσία 6 (4-17) 2
5ος Ομιλος
Η Ισπανία σφράγισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τουρκία. Παράλληλα, διατήρησε το εντός έδρας αήττητο σε προκριματικά Μουντιάλ. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το... θαύμα και έμεινα στη 2η θέση. Ο Ολμο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ωστόσο στο 42' ο Γκιουλ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οζκάν στο 54' έδωσε προβάδισμα στην Τουρκία, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ στο 62ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-2.
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 3-2 της Γεωργίας. Βασικός ο Ντεσπόντοφ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Ρούσεφ. Ο Κράστεφ στο 24' πέτυχε το 2-0. Η Γεωργία μείωσε στο 88ο λεπτό με τον Λοτσοσβίλι.
Αποτελέσματα
Ισπανία - Τουρκία 2-2
Γεωργία - Βουλγαρία 2-1
Βαθμολογία
1. Ισπανία 6 (21-2) 16
2. Τουρκία 6 (17-12) 13
3. Γεωργία 6 (7-15) 3
4. Βουλγαρία 6 (3-19) 3
8ος Όμιλος
Ο Γκρέγκοριτς φόρεσε... μπέρτα και έστειλε την Αυστρία στο Μουντιάλ 2026! Οι Αυστριακοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ από την Βοσνία από 12ο λεπτό και το γκολ του Ταμπάκοβιτς, όμως ο Γκρέγκοριτς ισοφάρισε στο 77' σε 1-1, αποτέλεσμα που έδωσε την πρωτιά του ομίλου στην Αυστρία. Στα μπαράζ η Βοσνία.
Εκεί θα βρεθεί και η Ρουμανία που τερμάτισε στην 3η θέση ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με το επιβλητικό 7-1 απέναντι στο Σαν Μαρίνο.
Αποτελέσματα
- Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-1
- Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 7-1
Τελική βαθμολογία
1. Αυστρία 8 (22-4) 19
2. Βοσνία 8 (17-7) 17
3. Ρουμανία 8 (19-10) 13
4. Κύπρος 8 (11-11) 8
5. Σαν Μαρίνο 8 (2-39) 0
