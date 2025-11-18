ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σκωτία τέζαρε τη Δανία στο 90+3΄ και πάει Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια!

Σε ένα «δραματικό» ματς η Σκωτία τέζαρε την Δανία και προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά από το 1998. Μαζί της Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο και Αυστρία.

2ος Όμιλος

Η Ελβετία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ ως πρώτη του ομίλου της, αφήνοντας την δεύτερη θέση και τα μπαράζ στο Κόσοβο. Το ματς μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλο 1-1 με τα γκολ των Βάργκα (47') και Μουσλίγια (74').

Χωρίς νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα Προκριματικά Σουηδία και Σλοβενία που έμειναν στο 1-1. Ο Έλσνικ έβαλε μπροστά τους Σλοβένους (64') με ασίστ του Σπόραρ, με τον Λούντγκρεν να ισοφαρίζει σε 87'. Η Σουηδία θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση μέσων των μπαράζ.

Αποτελέσματα

  • Κόσοβο - Ελβετία 1-1
  • Σουηδία - Σλοβενία 1-1

Τελική βαθμολογία

1. Ελβετία 6 (14-2) 14

2. Κόσοβο 6 (6-5) 11

3. Σλοβενία 6 (3-8) 4

4. Σουηδία 6 (4-12) 2

3ος Όμιλος

Η Σκωτία πανηγύρισε μία τεράστια νίκη στον «τελικό» με την Δανία και προκρίθηκε σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια, επικρατώντας 4-2! Ο ΜακΤόμινεϊ με ένα καταπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι στο 3' έδωσε το προβάδισμα στη χώρα του. Η Δανία ισοφάρισε με το πέναλτι του Χόιλουντ στο 57', όμως τέσσερα λεπτά αργότερα έμεινε με δέκα λόγω της αποβολής του Κρίστενσεν. Η Σκωτία πήρε εκ νέου προβάδισμα στο 78' με τον Σάνκλαντ, ωστόσο η Δανία είχε και δεύτερη απάντηση με τον Ντόργκου (82'). Το φινάλε, άκρως δραματικό και... σκωτσέζικο! Στο 90+3', ο Τίρνεϊ με ένα φοβερό σουτ έβαλε μπροστά την ομάδα του Κλαρκ που ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στο 90+9' με την υπέροχη λόμπα του ΜακΛιν, αφήνοντας την Δανία να παίξει τα... ρέστα της στα μπαράζ.

Αποτελέσματα

Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0

Σκωτία - Δανία 4-2

Τελική βαθμολογία

1. Σκωτία 6 (13-7) 13

2. Δανία 6 (16-7) 11

3. Ελλάδα 6 (10-12) 7

4. Λευκορωσία 6 (4-17) 2

5ος Ομιλος

Η Ισπανία σφράγισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τουρκία. Παράλληλα, διατήρησε το εντός έδρας αήττητο σε προκριματικά Μουντιάλ. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να κάνουν το... θαύμα και έμεινα στη 2η θέση. Ο Ολμο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, ωστόσο στο 42' ο Γκιουλ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Οζκάν στο 54' έδωσε προβάδισμα στην Τουρκία, αλλά ο Ογιαρθάμπαλ στο 62ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-2.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 3-2 της Γεωργίας. Βασικός ο Ντεσπόντοφ για τους Βούλγαρους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Ρούσεφ. Ο Κράστεφ στο 24' πέτυχε το 2-0. Η Γεωργία μείωσε στο 88ο λεπτό με τον Λοτσοσβίλι.

Αποτελέσματα

Ισπανία - Τουρκία 2-2

Γεωργία - Βουλγαρία 2-1

Βαθμολογία

1. Ισπανία 6 (21-2) 16

2. Τουρκία 6 (17-12) 13

3. Γεωργία 6 (7-15) 3

4. Βουλγαρία 6 (3-19) 3

8ος Όμιλος

Ο Γκρέγκοριτς φόρεσε... μπέρτα και έστειλε την Αυστρία στο Μουντιάλ 2026! Οι Αυστριακοί βρίσκονταν πίσω στο σκορ από την Βοσνία από 12ο λεπτό και το γκολ του Ταμπάκοβιτς, όμως ο Γκρέγκοριτς ισοφάρισε στο 77' σε 1-1, αποτέλεσμα που έδωσε την πρωτιά του ομίλου στην Αυστρία. Στα μπαράζ η Βοσνία.

Εκεί θα βρεθεί και η Ρουμανία που τερμάτισε στην 3η θέση ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με το επιβλητικό 7-1 απέναντι στο Σαν Μαρίνο.

Αποτελέσματα

  • Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-1
  • Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 7-1

Τελική βαθμολογία

1. Αυστρία 8 (22-4) 19

2. Βοσνία 8 (17-7) 17

3. Ρουμανία 8 (19-10) 13

4. Κύπρος 8 (11-11) 8

5. Σαν Μαρίνο 8 (2-39) 0

