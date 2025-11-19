ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία και έγινε η μικρότερη χώρα στην ιστορία που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία και έγινε η μικρότερη χώρα στην ιστορία που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ σε Μουντιάλ, αφού κατάφερε να αναδειχθεί ισόπαλο 0-0 εναντίον της Τζαμάικα στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του CONCACAF.

Το μικροσκοπικό νησιωτικό έθνος, που βρίσκεται στην Καραϊβική, διαθέτει πληθυσμό μόλις 156.115 κατοίκων και έκταση μόλις 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το Κουρασάο τερμάτισε ως το μόνο αήττητο έθνος στο τουρνουά και τερμάτισε στην κορυφή του Β' Ομίλου με 12 βαθμούς.

Ξεπέρασε ακόμα και το ρεκόρ της Ισλανδίας όταν προκρίθηκαν το 2018 με πληθυσμό λίγο πάνω από 350.000 κατοίκους. Το Κουρασάο, με προπονητή τον πρώην προπονητή της Premier League, Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος έχασε τον αγώνα με την Τζαμάικα για προσωπικούς λόγους, έμεινε αήττητο σε όλη την προκριματική του περίοδο, καταγράφοντας μια συντριπτική νίκη με 7-0 επί των Βερμούδων, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

 

Ο Άντβοκαατ ήταν στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για τρία χρόνια και προπονούσε τη Νότια Κορέα, το Βέλγιο και τη Ρωσία πριν αναλάβει το Κουρασάο, το οποίο θα μάθει τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων για μια ιστορική πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ, όταν γίνει η κλήρωση στις 5 Δεκεμβρίου στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

 

