Το Μουντιάλ 2026 γεμίζει: 39 χώρες ήδη προκρίθηκαν - Απομένουν 9 εισιτήρια

Με 39 χώρες ήδη στα τελικά και μόλις 9 εισιτήρια να απομένουν, το Μουντιάλ 2026 αρχίζει να παίρνει την τελική του μορφή ενόψει της μεγάλης κλήρωσης του Δεκεμβρίου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει και η εικόνα των ομάδων που θα συμμετάσχουν αρχίζει να ολοκληρώνεται. Μετά τις πιο πρόσφατες προκρίσεις από την Ευρώπη - ανάμεσά τους η Ισπανία, η Ελβετία, η Βοσνία, η Σκωτία και το Βέλγιο - ο συνολικός αριθμός των εθνικών ομάδων που έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή έφτασε τις 39.

Η διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, θα είναι η πρώτη στην ιστορία με 48 ομάδες, διευρύνοντας σημαντικά τον ποδοσφαιρικό χάρτη και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για χώρες που μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να φτάσουν στην κορυφαία σκηνή.

Για αυτό και θα δούμε αρκετές χώρες να κάνουν το μεγάλο ντεμπούτο τους, αλλά και άλλες χωρίς ιδιαίτερη ποδοσφαιρική παράδοση να πατούν εκμεταλλευόμενες τις συνθήκες στο παγκόσμιο σκηνικό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 39 ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ:

Διοργανώτριες χώρες (3)

ΗΠΑ

Καναδάς

Μεξικό

Ασία - AFC (8)

Ιαπωνία

Ιράν

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Ωκεανία - OFC (1)

Νέα Ζηλανδία

Νότια Αμερική - CONMEBOL (6)

Αργεντινή

Βραζιλία

Εκουαδόρ

Ουρουγουάη

Κολομβία

Παραγουάη

Αφρική - CAF (9)

Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος

Αλγερία

Γκάνα

Πράσινο Ακρωτήρι

Νότια Αφρική

Ακτή Ελεφαντοστού

Σενεγάλη

Ευρώπη - UEFA (12)

Αγγλία

Γαλλία

Κροατία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Ολλανδία

Γερμανία

Ισπανία

Ελβετία

Αυστρία

Σκωτία

Βέλγιο

Πόσες θέσεις απομένουν;

Με 39 ομάδες ήδη «κλειδωμένες», απομένουν 9 εισιτήρια:

4 θέσεις από τα ευρωπαϊκά playoffs της UEFA

3 θέσεις από CONCACAF

2 θέσεις από τα διηπειρωτικά playoffs

Η κλήρωση και το μεγάλο ραντεβού

Η κλήρωση των ομίλων θα διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει γνωστές οι 42 από τις 48 ομάδες, ενώ οι τελευταίες έξι θέσεις θα κριθούν στα playoffs του Μαρτίου.

Το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, με εκατομμύρια φιλάθλους να περιμένουν ποιοι θα συμπληρώσουν το πλέον διευρυμένο και πολυπολιτισμικό παγκόσμιο τουρνουά όλων των εποχών.

sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη