Ζιντάν το φαβορί για αντι-Ντεσάν στην εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι το φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο της εθνικής Γαλλίας μετά την αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν στα τέλη Ιουλίου 2026, μετά το πέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο τίποτα το οριστικό, καθώς ο Ζιντάν επιθυμεί να σεβαστεί τον Ντεσάν, ο οποίος θα καθοδηγήσει τη Γαλλία στο Μουντιάλ, ενώ και η γαλλική ομοσπονδία θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στον στόχο μιας ακόμη κατάκτησης Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ζιντάν παραμένει ανενεργός από το 2021, μετά τη δεύτερή του θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η πρώτη φυσικά κρίνεται το... λιγότερο επιτυχημένη, καθώς κατέκτησε τρία συνεχόμενα Champions League!

