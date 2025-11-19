Συγκινητικός Ρόμπερτσον: «Θα με βλέπει από κάπου ο Ζότα και θα χαμογελάει...»

Ο Άντι Ρόμπερτσον παραδέχθηκε, λίγο μετά την πρόκριση της Σκωτίας στην τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια, πως πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές τις ώρες που προηγήθηκαν του «τελικού» με τους Δανούς στη Γλασκώβη, καθώς δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τον Ζότα.

«Μιλούσαμε συνεχώς για το Μουντιάλ και θέλαμε πολύ να βρεθούμε εκεί μαζί... Στο Κατάρ εκείνος δεν είχε πάει, η Σκωτία δεν είχε προκριθεί, αλλά τώρα εύχομαι να χαμογελά από εκεί ψηλά που θα βλέπει... Πάντως ήταν δύσκολες οι στιγμές στο δωμάτιο πριν από αυτό το ματς, τον σκεφτόμουν συνέχεια...» είπε συγκινημένος ο «Ρόμπο».

