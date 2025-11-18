Πλήγμα με τον Γκάμπριελ στην Άρσεναλ, φόβοι για επιστροφή από το... νέο έτος

Μεγάλο πρόβλημα στην Άρσεναλ, αφού ο τραυματισμός του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες σε φιλική αναμέτρηση θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 1-2 μήνες.

Κι απ' το πουθενά, νέα ζημιά για την Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα! Το περασμένο Σάββατο (15/11), ο τραυματισμός του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες σε φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας έφερε αγωνία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, καθώς ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε κουτσαίνοντας με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία ενός με δύο μηνών, κάτι που αποτελεί ήδη μεγάλο πλήγμα για τους Gunners. Όλα αυτά, σε μία περίοδο που η Άρσεναλ έχει να δώσει 14 παιχνίδια μέσα σε οκτώ εβδομάδες, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά τις Τότεναμ, Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι. Ο Γκάμπριελ θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του τραυματισμού του.

Ο Βραζιλιάνος είναι ένας εκ των δύο βασικών κεντρικών αμυντικών του Αρτέτα, μαζί με τον Σαλιμπά, και ένας από τους πιο σταθερούς και επιδραστικούς παίκτης της ομάδας. Με συμβολή και στην επίθεση, έχοντας καταγράψει ήδη δύο γκολ και τρεις ασίστ τη φετινή σεζόν. Τη θέση του για το επόμενο διάστημα θα κληθούν να καλύψουν οι Μοσκέρα και Ινκαπιέ, δύο παίκτες που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι για να ενισχύθουν την αμυντική γραμμή της Άρσεναλ.

Θυμίζουμε ότι εκτός πλάνων για τον Αρτέτα αυτό το διάστημα βρίσκονται επίσης οι Όντεγκααρντ, Μαντουέκε, Γιόκερες, Μαρτινέλι και Χάβερτς.

gazzetta.gr