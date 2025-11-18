ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα με τον Γκάμπριελ στην Άρσεναλ, φόβοι για επιστροφή από το... νέο έτος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα με τον Γκάμπριελ στην Άρσεναλ, φόβοι για επιστροφή από το... νέο έτος

Μεγάλο πρόβλημα στην Άρσεναλ, αφού ο τραυματισμός του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες σε φιλική αναμέτρηση θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 1-2 μήνες.

Κι απ' το πουθενά, νέα ζημιά για την Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα! Το περασμένο Σάββατο (15/11), ο τραυματισμός του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες σε φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας έφερε αγωνία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, καθώς ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε κουτσαίνοντας με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία ενός με δύο μηνών, κάτι που αποτελεί ήδη μεγάλο πλήγμα για τους Gunners. Όλα αυτά, σε μία περίοδο που η Άρσεναλ έχει να δώσει 14 παιχνίδια μέσα σε οκτώ εβδομάδες, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά τις Τότεναμ, Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι. Ο Γκάμπριελ θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του τραυματισμού του.

Ο Βραζιλιάνος είναι ένας εκ των δύο βασικών κεντρικών αμυντικών του Αρτέτα, μαζί με τον Σαλιμπά, και ένας από τους πιο σταθερούς και επιδραστικούς παίκτης της ομάδας. Με συμβολή και στην επίθεση, έχοντας καταγράψει ήδη δύο γκολ και τρεις ασίστ τη φετινή σεζόν. Τη θέση του για το επόμενο διάστημα θα κληθούν να καλύψουν οι Μοσκέρα και Ινκαπιέ, δύο παίκτες που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι για να ενισχύθουν την αμυντική γραμμή της Άρσεναλ.

Θυμίζουμε ότι εκτός πλάνων για τον Αρτέτα αυτό το διάστημα βρίσκονται επίσης οι Όντεγκααρντ, Μαντουέκε, Γιόκερες, Μαρτινέλι και Χάβερτς.

gazzetta.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη