Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (19/11)
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: Ανόρθωση - Σομπατέλι
Cytavision 7
21:45 Iπποδρομιακή συνάντηση
Novasports Prime
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις
Novasports 4
18:00 Μπάσκετ: Ανκαρα - Μπεσίκτας
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Μονακό
Novasports 5
19:30 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα - Χαμπούργκ
Novasports 6
17:00 Τένις: Ιταλία - Αυστρία
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ: Bενέτσια - Μανρέσα
Cablenet Sports 1
22:00 C.L (Γ): Βαλερένγκα - Σεντ Πόλτεν
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (Γ): Γιουβέντους - Λιόν
22:00 C.L (Γ): Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης
Cablenet Sports 3
19:45 C.L (Γ): Βόλφσμπουργκ - Μάντσεστερ Γ.
22:00 C.L (Γ): Παρίς FC - Μπενφίκα