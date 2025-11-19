Ένα όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά

Είναι η στιγμή που το μεγάλο του όνειρο, το οποίο εκμυστηρεύτηκε στα μέσα του 1983 στην Πλατεία Συντάγματος στον κολλητό του φίλο στα φοιτητικά χρόνια στην Αθήνα, Παναγιώτη Φιλίππου, πραγματοποιείται. Η συγγραφή ενός βιβλίου για την παρουσία των κυπριακών ομάδων στην Α΄ Εθνική και το οποίο θα παρουσιαστεί σε όσους βρεθούν στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο, σήμερα, στις 7 το βράδυ.

Kαι μάλλον θα είναι πολύ μικρή η αίθουσα για να χωρέσει όλους, γιατί πολύ απλά είναι ένα βιβλίο με ανέκδοτες ιστορίες και φωτογραφίες, από έναν άνθρωπο που χαίρει εκτίμησης από τον αθλητικό κόσμο. Είναι μία στιγμή που περίμενε καιρό, ειδικά όταν πήρε στα χέρια του τυπωμένο το 300 σελίδων βιβλίο του.

«Με τους θεούς του Ολύμπου!». Έτσι τιτλοφορείται το βιβλίο, το οποίο γυρίζει τον χρόνο πίσω σε μια εποχή γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος, όνειρα και ιστορικούς συμβολισμούς: τα χρόνια 1967-1974, τότε που οι πρωταθλήτριες ομάδες της Κύπρου δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τότε που το κυπριακό ποδόσφαιρο συναντούσε τα ελληνικά του όνειρα. Σε ένα βιβλίο που ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ποδοσφαιρικής ένωσης Κύπρου-Ελλάδας και αποκαλύπτονται ιστορικά γεγονότα.

Για καλό σκοπό

Όλες οι εισπράξεις από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Αθλητικών Συντακτών. Την οργάνωση που ο Δημήτρης Δημητρίου υπηρέτησε για πολλά χρόνια, όντας αντιπρόεδρός της. Και τη νιώθει ως παιδί του. Συνοδοιπόρος του σε αυτή την προσπάθεια, η ΚΟΠ που χορήγησε την έκδοση.