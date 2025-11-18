Πρόκριση και... ΠΑΟΚ για Παφιακό, αποκλεισμός για Ομόνοια

Εμφατική πρόκριση στη φάση των 16 του CEV Challenge Cup πανηγύρισε ο Παφιακός.

Η ομάδα της Πάφου διπλασίασε τις νίκες της κόντρα στη Φεριζάι του Κοσόβου και χάρη στο 3-0 με το οποίο επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (18/11) εξασφάλισε με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Σε αυτήν ο Παφιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με το πρώτο παιχνίδι στην αίθουσα «Αφροδίτη» (9-11/12) και τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη (6-8/1/26).

Τα σετ: 25–16, 25–16, 25–22

Αντιθέτως, δεν τα κατάφερε η Ομόνοια να κάνει την ανατροπή επί της Μπρνο και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του CEV Challenge Cup.

Μετά την ήττα τους με 3-1 σετ στο πρώτο παιχνίδι πριν από μια βδομάδα, ηττήθηκαν εκ νέου, με 3-0 σετ στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία».

Τα σετ: 23-25, 18-25, 23-25