Πρόκριση και... ΠΑΟΚ για Παφιακό, αποκλεισμός για Ομόνοια
Δημοσιευτηκε:
Εμφατική πρόκριση στη φάση των 16 του CEV Challenge Cup πανηγύρισε ο Παφιακός.
Η ομάδα της Πάφου διπλασίασε τις νίκες της κόντρα στη Φεριζάι του Κοσόβου και χάρη στο 3-0 με το οποίο επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (18/11) εξασφάλισε με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Σε αυτήν ο Παφιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με το πρώτο παιχνίδι στην αίθουσα «Αφροδίτη» (9-11/12) και τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη (6-8/1/26).
Τα σετ: 25–16, 25–16, 25–22
Αντιθέτως, δεν τα κατάφερε η Ομόνοια να κάνει την ανατροπή επί της Μπρνο και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του CEV Challenge Cup.
Μετά την ήττα τους με 3-1 σετ στο πρώτο παιχνίδι πριν από μια βδομάδα, ηττήθηκαν εκ νέου, με 3-0 σετ στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία».
Τα σετ: 23-25, 18-25, 23-25