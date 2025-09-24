LIVE: Πάφος FC - Ένωση 1-0

Με τη διεξαγωγή του εξ’ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Πάφος FC και της Ένωσης ολοκληρώνονται οι εκκρεμότητες που αφορούν στο πρωτάθλημα.

Στους προηγούμενους τρεις αγώνες, η παφιακή ομάδα πήρε δύο τρίποντα και δέχθηκε μία ήτα, ενώ από την άλλη το συγκρότημα του Παραλιμνίου ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς στη σεζόν.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

54΄ - Καλή προσπάθεια του Όρσιτς από αριστερά, το πλασέ του όμως πήγε πολύ ψηλά.

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

41' - Καλή η κίνηση του Ζάζα που έκανε το σουτ από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, με τη μπάλα να πάει πάνω από τα δοκάρια

32' - ΓΚΟΛ, 1-0: Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία η Πάφος FC ανοίγει το σκορ. Μετά από σέντρα του Σούνιτς, ο Κίνα με κεφαλιά νίκησε τον Κούστερ.

30' - Καμία απειλητική στιγμή για τους τερματοφύλακες. Η Πάφος FC κρατά τη μπάλα αλλά δυσκολεύεται αρκετά στην τελική πάσα

15' - Ο Άντερσον πήγε να βγει στην αντεπίθεση, με τον Κούστερ να προλαβαίνει και στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε στον παίκτη των γηπεδούχων για να φύγει έξω

8'- Kόβει εύκολα ο Μιχαήλ το συρτό σουτ από τον Κούρεζ

7' - Σουτ του Όρσιτς, δεν δυσκολεύει τον Κούστερ

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Πηλέας, Γκολντάρ, Μπρούνο, Κίνα, Ζάζα, Όρσιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Άντερσον, Πέπε

ΕΝΩΣΗ: Κούστερ, Σ.Ιωάννου, Οκέκε, Έντσον, Κούρεζ, Λοχάν, Μπαλούα, Κράινζ, Δ.Σολωμού, Νασιμέντο, Χαραλάμπους

ΣΚΟΡΕΡ: 32' Κίνα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 28' Ιωάννου, 38' Κράινζ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας