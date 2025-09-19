ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ολυμπιακός - ΕΝ Ύψωνα 0-0

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΕΝ Ύψωνα, που θα γίνει απόψε (19:00) στο ΓΣΠ, ανοίγει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Η ομάδα της Λευκωσίας έχει απολογισμό, από τους προηγούμενους αγώνες, τρεις βαθμούς τους οποίους κατέκτησε από παιχνίδι στην έδρα του (σ.σ. νίκη επί της Ανόρθωσης) που θέλει και πάλι να την εκμεταλλευτεί για να πάρει το ζητούμενο.

Από την άλλη, η ομάδα του Ύψωνα μετά τις δύο απανωτές νίκες, επί Απόλλωνα και Ομόνοιας Αραδίππου, θέλει να τριτώσει το καλό για να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τις βάσεις από την αρχή της σεζόν για απομάκρυνση από την επικίνδυνη ζώνη, κάνοντας συνάμα άνοιγμα προς τις πιο ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

9' - Από μακριά δοκίμασε ο Μπούτνικ, πάει έξω η μπάλα

1'- Έναρξη του αγώνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδη, Ντζεπάρ, Καλογήρου, Ντα Σίλβα, Κονομή, Μπακαδήμα, Ενρίκε, Στεφάνου, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς, Πική.

ΕΝ ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντε Λούκας, Ντα Γκράκα, Κυριάκου, Ντε Ιριόντο, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεϊσέιρα, Μπαχάσα, Μπούτνικ

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός: Αναστασίου Στέφανος

Β’ Βοηθός: Λάμπρου Λάμπρος

4ος: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

