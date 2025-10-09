Ναν από άλλο πλανήτη ξέρανε σε νεκρό χρόνο την Μπασκόνια!

Το ματς

Το σκορ στο ματς άνοιξε με μία βολή του Όσμαν, ενώ Φόρεστ και Ναν αντάλλαξαν καλάθια για το 2-3. Ο Τούρκος σκόραρε από κοντά (2-5), με τον Ναν να ευστοχεί από το ύψος της βολής για το 3-7. Ο Όσμαν συνέχισε το καλό του διάστημα μετά από την τάπα του Γιούρτσεβεν, με λέι απ στον αιφνιδιασμό για το 3-9. Η Μπασκόνια μείωσε με συνεχόμενα λέι απ των Νόουελ και Λουβαβού-Καμπαρό, που διαμόρφωσαν το 7-9. Ο Χουάντσο σκόραρε από κοντά μετά από ωραία επίθεση (7-11), με τον Ναν να ευστοχεί από κοντά και τον Όσμαν να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 7-16. Ο Ντιουφ έδωσε λύση στους γηπεδούχους με φοβερό κάρφωμα (9-16), με τον Σορτς να απαντά σε γρήγορο τέμπο για το 9-18. Ο Καμπαρό μείωσε από τη γωνία με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 14-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, Καμπαρό, Ντιακιτέ και Σπανιόλο έφεραν την Μπασκόνια σε απόσταση βολής (19-22). Ο Σλούκας ευστόχησε σε δύσκολο σουτ (19-24), με τον Όσμαν να βάζει δύο συνεχόμενα τρίποντα για την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (19-30). Ο Ρογκαβόπουλος πήρε συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ και τα μετουσίωσε σε πόντους με δύο εύστοχες βολές (19-32), με τον Κούρουκς να μειώνει με λέι απ σε 21-32. Ο Νόουελ έβαλε τρίποντο μετά από ώρα για τους Βάσκους, πριν ο Χολμς πάει ωραία στο καλάθι για το 24-34. Ο Ντιαλό σκόραρε γκολ φάουλ, αλλά ο Ναν απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 27-37. Ο Φόρεστ μείωσε από κοντά μπροστά στον Σαμοντούροφ (29-37), πριν βάλει τρίποντο με τη… δεύτερη για το 32-37. Ο Χουάντσο έδωσε συνεχόμενες λύσεις από τη γραμμή των βολών (34-42), με τον Κούρουκς να ευστοχεί και αυτός από τη γραμμή για το 36-42 του ημιχρόνου.

Η Μπασκόνια μπήκε δυναμικά στο δεύτερο μέρος, με τον Σεντεκέρσκις να βάζει τρίποντο και τον Ντιακιτέ να καρφώνει για το 41-42. Οι Βάσκοι πέρασαν μπροστά με φόλοου του Λιθουανού (43-42), με τον Ναν να απαντάει άμεσα με τρίποντο για το 43-45. Ο Ντιαλό και ο Χουάντσο αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (45-48), με τον Ισπανό να ευστοχεί σε τρίποντο για το 45-51. Ο Ναν διάβασε το χαμηλό σχήμα των γηπεδούχων και πήγε στο καλάθι δύο συνεχόμενες φορές, διαμορφώνοντας ξανά διψήφια διαφορά για το 45-55. Ο Αμερικανός βρήκε στόχο και από μακριά (47-58), με τον Νόουελ να μειώνει από κοντά σε 49-58. Ο Όσμαν πήρε τη σκυτάλη με κάρφωμα και τρίποντο (54-67), με τον Μήτογλου από μέση απόσταση να γράφει το 54-69. Η εκπληκτική τρίτη περίοδος του Παναθηναϊκού έληξε 56-71.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ντιακιτέ μείωσε με χουκ, ενώ ο Μήτογλου πήρε βολές και έγραψε το 58-73. Ο Ντιαλό και ο Κούρουκς έφεραν πιο κοντά την Μπασκόνια μετά από κακές επιλογές του Σλούκα, με το σκορ να γίνεται 63-73. Ο Χουάντσο έβαλε σημαντικό τρίποντο (63-76), με την Μπασκόνια να απαντά με επιμέρους σκορ 7-0 χάρη σε Φόρεστ και Καμπαρό, ρίχνοντας επικίνδυνα τη διαφορά (70-76). Ο Γιούρτσεβεν έχασε κρίσιμες βολές, με τους Νόουελ και Ντιόπ να έχουν 1/4 στην άλλη πλευρά για το 71-76. Ο Ναν έβαλε ένα πολύ κρίσιμο καλάθι (71-78), πριν απαντήσει στον Καμπαρό για το 73-80. Ο Γκραντ πήρε τη… σκυτάλη με ένα πολύ μεγάλο καλάθι από μέση απόσταση, γράφοντας το 73-82. Η Μπασκόνια πλησίασε επικίνδυνα με συνεχόμενα τρίποντα από Καμπαρό και Ντιαλό, τιμωρώντας την αστοχία των «πράσινων» και φτάνοντας στο 81-84. Μετά από άστοχο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου, ο Τρεντ Φόρεστ πήγε στη γραμμή, έβαλε την πρώτη και έχασε επίτηδες τη δεύτερη, παίρνοντας ο ίδιος το ριμπάουντ και ισοφαρίζοντας σε 84-84. O Παναθηναϊκός είχε την τελευταία επίθεση, με τον Ναν να βάζει ένα απίθανο σουτ πάνω σε δύο αμυντικούς και να υπογράφει το τελικό 84-86.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86

