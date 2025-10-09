Ελπίζοντας να λειτουργήσει ευεργετικά

Οι κιτρινοπράσινοι θα πάρουν μερικές μέρες άδεια για να ξεκουραστούν και να «γεμίσουν τις μπαταρίες τους» και από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Είναι γεγονός πως η ΑΕΚ είχε κακή μετάβαση από την Ευρώπη στο εγχώριο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πανηγύρια από την τεσσάρα επί της Αλκμάαρ διαδέχθηκαν η απογοήτευση και ο προβληματισμός εξαιτίας της τεσσάρας που δέχθηκε η ομάδα από την Πάφος FC.

Ένα παιχνίδι που κρίθηκε, σε μεγάλο βαθμό, στην ποιότητα που διέθετε ο αντίπαλος, όχι μόνο στο αρχικό του σχήμα, αλλά και στον πάγκο, αφού οι παίκτες που αγωνίστηκαν ως αλλαγή ήταν αυτοί που, επί της ουσίας, έκριναν και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό η διακοπή του πρωταθλήματος να λειτουργήσει ευεργετικά για την αποθεραπεία των τραυματιών. Η ΑΕΚ είχε να αντιμετωπίσει αρκετά θέματα μυϊκών τραυματισμών ποδοσφαιριστών της το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τους υπεύθυνους. Όταν μια ομάδα το παίζει σε δύο ταμπλό, έχοντας υψηλές φιλοδοξίες, τόσο στις εγχώριες διοργανώσει όσο και στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχει και το κατάλληλο βάθος. Οι συχνοί τραυματισμοί και η ανετοιμότητα ορισμένων παικτών δεν επέτρεψαν ακόμα στον Ιδιάκεθ να έχει γεμάτο ρόστερ, ώστε να μπορέσει να καταρτίσει τα πλάνα του και να κάνει τη διαχείριση που ο ίδιος θα επιθυμούσε.

Τι γίνεται με Σαμπορίτ;

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους φίλους της ΑΕΚ είναι και αυτό που αφορά τον Ενρίκ Σαμπορίτ. Ο 33χρονος Ισπανός αμυντικός ήλθε με καλό βιογραφικό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ακόμα δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας. Είναι ενδεικτικό ότι στους δύο τελευταίους αγώνες με Αλκμάαρ και Πάφος FC, που ήταν σε διάστημα μόλις τριών ημερών, η τεχνική ηγεσία επέμεινε στη χρησιμοποίηση των Μιλίτσεβιτς – Ρομπέρζ στο κέντρο της άμυνας, παρ' όλο που ο τελευταίος «έκλεισε» τα 38 του χρόνια… Πίσω από τους δύο προαναφερόμενους στόπερ, τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει ισάξιος αντικαταστάτης.