Μοιραίος ο Σούνιτς στο φινάλε

Ο Ίβαν Σούνιτς ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για τη Βοσνία, καθώς με το απρόσεκτο μαρκάρισμα πάνω στον Κακουλλή στις καθυστερήσεις, υπέπεσε στο πέναλτι που χάρισε στην Εθνική μας τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο έμπειρος μεσοαμυντικός της Πάφου είδε τον Κακουλλή να του ξεφεύγει, και στην προσπάθειά του να σταματήσει τη φάση, τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή, σε μια στιγμή που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Μάλιστα η παράβαση δώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR!