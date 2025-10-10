ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντζιος: «Μας αρέσει αυτό που χτίζουμε - Με δουλειά, θα έρθουν και οι νίκες!»

Ικανοποιημένος από την εικόνα και τη διάθεση των παικτών του ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός!

Μετά το ισόπαλο 2-2 με τη Βοσνία στην ΑΕΚ Αρένα, ο προπονητής της Εθνικής μας, Άκης Μάντζιος, στάθηκε στην αγωνιστική πρόοδο της ομάδας, στη μαχητικότητα των παικτών και στο πνεύμα που έχει αρχίσει να χτίζεται μέσα στο σύνολο, τονίζοντας ότι οι νίκες θα έρθουν με συνέπεια και υπομονή.

«Δυστυχώς, σε αυτό το επίπεδο τα λάθη πληρώνονται. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τη φάση με τον Πίττα, αλλά στην αμέσως επόμενη δεχτήκαμε το γκολ. Παρόλα αυτά, δείξαμε υπομονή, κρατήσαμε την κατοχή, προσπαθήσαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο – τόσο κάθετα όσο και από τα πλάγια. Δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι. Για άλλη μια φορά επιστρέψαμε από το 0-2, όπως και με τη Ρουμανία. Δεν είναι εύκολο αυτό απέναντι σε τέτοιες ομάδες.» Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, έχουμε σταθερή εικόνα, και μπορούμε σίγουρα να βελτιωθούμε. Το κλειδί είναι να αποφύγουμε τα λάθη που μας φέρνουν πίσω στο σκορ από νωρίς, γιατί μετά πρέπει να ανέβουμε... βουνό.»

Για την πρόοδο της ομάδας και τη συνέχεια:

«Όταν χτίζεις κάτι καινούργιο, χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συνέχεια – και εμείς την έχουμε. Βλέπουμε ότι αρέσει στα παιδιά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Η αγωνιστική συμπεριφορά είναι σε καλό επίπεδο και πιστεύω πως, με δουλειά, θα έρθουν και οι νίκες.»

Για το επόμενο ματς με το Σαν Μαρίνο:

«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάμε με τη νοοτροπία ότι θα κάνουμε περίπατο. Οφείλουμε να δείξουμε τον ίδιο σεβασμό και την ίδια σοβαρότητα απέναντι σε κάθε αντίπαλο.»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Μάντζιος: «Μας αρέσει αυτό που χτίζουμε - Με δουλειά, θα έρθουν και οι νίκες!»

