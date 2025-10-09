Παναθηναϊκός: Γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες

Απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» περιελάμβανε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, έπειτα από την τριήμερη άδεια των ποδοσφαιριστών του.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και πρέσινγκ, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Σίριλ Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι, Μπόκος.

sportfm.gr