Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με δύο αλλαγές κόντρα στη Σκωτία
Δείτε τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρατάσσει την Ελλάδα με δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Δανία, με τον Μασούρα να παίρνει τη θέση του Καρέτσα που ταλαιπωρήθηκε από ίωση το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο Μπακασέτας επιστρέφει στο αρχικό σχήμα αντί του Κωνσταντέλια. Ο άσος της Γκενκ πιθανόν να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα και με την εξέλιξή του.
Αναλυτικά:
Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Μιχαηλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ρότα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μάνταλος, Γιαννούλης, Σιώπης
Εκτός αποστολής έμειναν Παντελίδης και Χατζηδιάκος.
