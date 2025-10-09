Εκανε ράμματα ο Αγκουζούλ

Θυμίζουμε πως σε εκείνη την φάση ζήτησε πέναλτι το τριφύλλι για χτύπημα στο πρόσωπο από τον Μοντνόρ.

Από εκείνη τη φάση προέκυψε ο τραυματισμός του Σαντ Αγκουζούλ ο οποίος για το υπόλοιπο της αναμέτρησης αγωνίστηκε με το χείλος σκισμένο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαροκινός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου του έκαναν ράμματα.

Θυμηθείτε την ανάλυση της φάσης του Αντρέα Γεωργίου στο Total Green:

55ο λεπτό: Να δούμε ακόμη ένα πέναλτι που χάνει ο διαιτητής και ο VARίστας. Μιλάμε για ένα καθαρό πέναλτι. Δεν έκαναν έλεγχο καν! Τον κτυπάει με τον αγκώνα. Η μπάλα είναι αλλού και του κτυπάει με τον αγκώνα στο στόμα. Ο διαιτητής δεν κατάλαβε κάτι. Είναι αδικαιολόγητη η φάση εδώ. Του κτυπάει με τον αγκώνα σκόπιμα. Είναι κόκκινη κάρτα και πέναλτι αμέσως. Ούτε ο διαιτητής νοιάστηκε να δώσει δικαιοσύνη στο παιχνίδι, ούτε ο VARίστας που βλέπει και ξαναβλέπει τη φάση. Είναι το δεύτερο πέναλτι που δικαιούται η ΟΜΟΝΟΙΑ.