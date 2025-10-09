ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκανε ράμματα ο Αγκουζούλ

Ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνοιας τραυματίστηκε στη φάση του 55ου λεπτού του ντέρμπι με τον Άρη…

Θυμίζουμε πως σε εκείνη την φάση ζήτησε πέναλτι το τριφύλλι για χτύπημα στο πρόσωπο από τον Μοντνόρ.

Από εκείνη τη φάση προέκυψε ο τραυματισμός του Σαντ Αγκουζούλ ο οποίος για το υπόλοιπο της αναμέτρησης αγωνίστηκε με το χείλος σκισμένο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαροκινός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου του έκαναν ράμματα.

Θυμηθείτε την ανάλυση της φάσης του Αντρέα Γεωργίου στο Total Green:

55ο λεπτό: Να δούμε ακόμη ένα πέναλτι που χάνει ο διαιτητής και ο VARίστας. Μιλάμε για ένα καθαρό πέναλτι. Δεν έκαναν έλεγχο καν! Τον κτυπάει με τον αγκώνα. Η μπάλα είναι αλλού και του κτυπάει με τον αγκώνα στο στόμα. Ο διαιτητής δεν κατάλαβε κάτι. Είναι αδικαιολόγητη η φάση εδώ. Του κτυπάει με τον αγκώνα σκόπιμα. Είναι κόκκινη κάρτα και πέναλτι αμέσως. Ούτε ο διαιτητής νοιάστηκε να δώσει δικαιοσύνη στο παιχνίδι, ούτε ο VARίστας που βλέπει και ξαναβλέπει τη φάση. Είναι το δεύτερο πέναλτι που δικαιούται η ΟΜΟΝΟΙΑ.

 

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

