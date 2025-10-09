LIVE: Κύπρος - Βοσνία (1-2)

Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται την Βοσνία στην ΑΕΚ Αρένα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 8ου προκριματικού ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Παρότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν έχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι διεθνείς μας έχουν αποδείξει το τελευταίο διάστημα πως μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι σε ομάδες με μεγαλύτερη δυναμική και εμπειρία.

Το ζητούμενο για την ομάδα του Άκη Μάντζιου είναι να συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα προσπάθειας, μαχητικότητας και να δώσει ξανά λόγους υπερηφάνειας στο κόσμο.

Η αναμέτρηση:

83' Αλλαγή για τη Βοσνία, έξω ο Μέμιτς μέσα ο Ομέροβιτς

80' Τριπλή αλλαγή για την Εθνική μας. Μέσα οι Ανδρέου, Κούτσακους και Κυριάκου, έξω οι Αρτυματάς, Λοίζου και Τζιωνής

79' Σουτ από τον Κάστανο περνά λίγο έξω

77' Νέο σουτ για τον Λοίζου που κτυπά πάλι σε αμυντικούς της Βοσνίας

76' Σουτ του Λοίζου κτυπά σε σώματα

74' Καλή στιγμή για τους Βόσνιους ο Μέμιτς από καλό σημείο θα στείλει την μπάλα δεξιά από τα δοκάρια του Μιχαήλ

72' Έξω ο Χαραλάμπους και τη θέση του παίρνει ο Κακουλλής

65' Διπλή αλλαγή για την Βοσνία και μία για την Κύπρο, Μπάσιτς και Μπαικτάρεβιτς μέσα, έξω οι Γκίγκοβιτς και Αλεμπέγκοβιτς ενώ για την Εθνική μας, έξω ο Κορέια, μέσα ο Πηλέας.

63' Κίτρινη κάρτα και για το Σούνιτς

60' Η Εθνική μας τα τελευταία λεπτά κυκλοφορεί μπάλα και πατάει καλύτερα από την Βοσνία

51' Κίτρινη κάρτα για τον Σιήκκη

Αλλαγή για τη Βοσνία, μέσα ο Μπούρνιτς έξω ο Μούγιακιτς

46' Έναρξη Β΄μέρους

Τέλος ημιχρόνου

45+2' Μεγάλη φάση για την Εθνική μας, ο Τζιωνής κάνει ένα φαλτσαριστό σουτ λίγο έξω από τη περιοχή αλλά η μπάλα πάει έξω.

45+1' ΓΚΟΟΟΟΛ για την Κύπρο. Ο Λαίφης βρίσκετε στο κατάλληλο σημείο και πέρνει το ριμπάουντ μετά από σουτ του Πίττα που βρίσκει το δοκάρι, και κάνει το 2-1.

44' Δεύτερη Κίτρινη στην αναμέτρηση για τη Βοσνία, με τον Αλαμπέκοβιτς να τη δέχετε αυτή τη φορά

36' ΓΚΟΛ για τη Βοσνία! Μετά από εκτέλεση κόρνερ της Βοσνίας, ο Νεόφυτος Μιχάηλ δεν υπολόγισε σωστά τη φάση και ενώ φάνηκε πως είχε μαζέψει τη μπάλα εν τέλη του έφυγε και μπήκε γκολ. Μάλιστα χρεώθηκε ως αυτογκόλ.

31' Τεράστια ευκαιρία για την Εθνική μας, μετά από ωραία μπαλιά του Κάστανου στην πλάτη της άμυνας ο Πίττας βγήκε σε πλεονεκτική θέση αλλά το σουτ του ήταν άστοχο

28' Φάουλ και κίτρινι για το Μουγιάκιτς σε σκληρό μαρκάρισμα στον Λοίζου, φάση που θα μπορούσε να δωθεί και κόκκινη κάρτα...

27' Σουτ του Σούνιτς κοντράρει στα πόδια των διεθνών μας

10΄ ΓΚΟΛ για την Βοσνία. Ο Κάτιτς πέρνει το ριμπάουντ και δεν αστοχεί από κοντινό σημείο μετά από κεφαλιά του Ντζέκο και απέκρουση του Μιχαήλ!

9' Κίτρινη κάρτα για τον Κορέια

6' Πρώτη φάση για την Βοσνία με το σουτ του Αλαμπέκοβιτς να καταλήγει σταθερά στα χέρια του Μιχαήλ

5' Μεγάλη φάση για την Εθνική μας με τον Πίττα, του οποίου το σουτ περνάει λίγο έξω

4' Κεφαλιά από τον Αρτυματά περνάει έξω

1' Έναρξη αγώνα

Εντεκάδες:

Κύπρος: Μιχαήλ, Σιήκκης, Ανδρέου, Λαίφης, Κορέια 65' (Πηλέας), Αρτυματάς, Κάστανος, Χάμπος Χαραλάμπους, Λοίζου, Τζιωνής, Πίττας.

Στον πάγκο: Μολ, Κυριάκου, Πηλέας, Παναγιώτου, Κυπριανού, Σατσιάς, Κούσουλος, Κακουλλής, Άγγελος Ανδρέου, Μαλεκκίδης, Κούτσακος, Χάμπος Κυριάκου.

Βοσνία: Βασίλ, Κάτιτς, Μουγιάκιτς, Μέμιοτς, Μουχαμέροβιτς, Σούνιτς, Γκίγκοβιτς 65' (Μπεσίροβιτς), Ταχίροβιτς (Μπάσιτς), Ντέντιτς, Αλαμπέκοβιτς 65' (, Τζέκο.

Στον πάγκο: Χάτζικιτς, Ζλόμισλιτς, Χατζηκάντουνιτς, Μπαιρακτάρεβιτς, Μπάτζαρ, Μενάλο, Μπάσιτς, Μπάρισιτς, Μπούρνιτς 46' (Μούγιακιτς), Ομέροβιτς, Ταμπάκοβιτς, Μπεσίροβιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: Κάτιτς 10', Μιχαήλ 36' (Αυτογκόλ), Λαίφης 45+1'

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κορέια 9', Μούγιακιτς 29', Αλαμπέκοβιτς 44', Σιήκκης 51'

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Lawrence Visser

ΒΟΗΘΟΙ: Ruben Wyns, Thibaut Njissen

4oς: Lothar D'Hondt

VAR: Van Driessche

AVAR: Bert Pul