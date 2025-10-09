Τα ενθαρρυντικά και το αρνητικό

Ο Σωφρόνης Αυγουστή βλέπει την ομάδα του να επιστρέφει σταδιακά στον σωστό δρόμο και θέλει να «χτίσει» πάνω στη νίκη επί του Ακρίτα. Το θετικό για την ομάδα της Λεμεσού ότι άρχισαν να ανεβάζουν την απόδοσή τους ορισμένοι παίκτες. Ενθαρρυντικά σημάδια αφήνει ο Καρεάζο, ο οποίος μπαίνει σταδιακά στο ροτέισον, δείχνοντας πως ανεβάζει ρυθμό και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη συνέχεια. Ο Μπράντον Τόμας φαίνεται να βρίσκει ρυθμό και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος, ενώ οι Λιούμπιτς και Βέισμπεκ έχουν δέσει στον άξονα.

Στα αρνητικά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση του Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Φανούριος Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε το πρόβλημα «περίπλοκο», εξηγώντας πως «είναι μια κατάσταση που μπορεί να αισθάνεται καλά και να αγωνιστεί αλλά και την ίδια στιγμή να τον χάσουμε για δύο μήνες».