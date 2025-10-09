ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 2+1 με το απόλυτο 13άρι

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η Ομόνοια έχει δώσει μέχρις στιγμής 13 αγώνες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Έξι στα προκριματικά του Conference League και ακόμη ένα στη League Phase της διοργάνωσης και άλλα έξι ματς για την πρώτη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση. Μονάχα τρεις ποδοσφαιριστές κατέγραψαν χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιχνίδια. Πρώτος και καλύτερος ο Σενού Κουλιμπαλί.

Ο 31χρονος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που επιλέχθηκε και στα 13 παιχνίδια ως βασικός από τον Χένινγκ Μπεργκ. Μάλιστα, ο αμυντικός των πρασίνων δεν έχασε ούτε ένα λεπτό, αφού σε κανένα ματς δεν έγινε αλλαγή από τον Νορβηγό προπονητή. Στις 13 συμμετοχές βρίσκονται επίσης οι Εβάντρο και Σεμέδο, οι οποίοι όμως σε ένα παιχνίδι δεν ήταν στο βασικό σχήμα, αλλά αποτέλεσαν τη μία από τις αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Αμφότεροι είχαν μείνει στον πάγκο στον αγώνα με τον Εθνικό, μπαίνοντας σε κάποιο σημείο του δεύτερου ημιχρόνου στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το παιχνίδι ο Σεμέδο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το ένα από τα πέντε τέρματα που έχει μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα (σ.σ. έχει εννέα εάν υπολογίσουμε και τα ευρωπαϊκά). Στο γκρουπ αυτό θα ήταν και ο Φαμπιάνο εάν δεν έλειπε στον αγώνα με τη Μάιντς λόγω τραυματισμού. Έτσι, ο Βραζιλιάνος έχει 12 συμμετοχές, όπως και οι Μασούρας, Κούσουλος, Κίτσος και Νεοφύτου, ενώ σε διψήφιο αριθμό έφθασαν οι Μάριτς (11) και Άιτινγκ (10).

 

Διαβαστε ακομη