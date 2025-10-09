Το πρώτο από… τα πολλά

Ένα από τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την ευρεία νίκη της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης (4-1), στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας της Λεμεσού, είναι η επιστροφή στο σκοράρισμα για τον Ανδρέα Μακρή. Ο πρώτος σκόρερ των γαλαζοκιτρίνων στην περσινή χρονιά, με δέκα γκολ, άνοιξε λογαριασμό και στην ΑΕΛ εύχονται να είναι ένα από τα… πολλά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ξεκίνησε ως βασικός στα δυο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όμως στον δεύτερο αγώνα αποχώρησε τραυματίας, γεγονός που τον κράτησε εκτός του αγώνα με τον Εθνικό. Στα υπόλοιπα ματς, με Ομόνοια, Ακρίτα και Ανόρθωση, χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή. Έχει καταγράψει επίσης φουλ συμμετοχή στον αγώνα κυπέλλου, απέναντι στον Εθνικό Λατσιών, που κρίθηκε στην παράταση. Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Μακρής είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2027.

Δεν παίζει με ΕΝ Ύψωνα ο Κονσεϊσάο

Στο μεταξύ, ο προπονητής της ομάδας, Ούγκο Μαρτίνς, αποφάσισε για τον αγώνα που θα απουσιάσει ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος συμπλήρωσε απαγορευμένο αριθμό καρτών (3). Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, που μέχρις στιγμής πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ, θα λείψει από τον εντός έδρας αγώνα της 8ης αγωνιστικής απέναντι στη Freedom 24 Krasava ΕΝΥ (26/10, 19:00). Έτσι, θα είναι κανονικά στη διάθεση του συμπατριώτη του τεχνικού στον ερχόμενο αγώνα (19/10, 19:00) με τον Άρη στο στάδιο «Αλφαμέγα», στο οποίο η ΑΕΛ θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη.

Η προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι αρχίζει από σήμερα, με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις μετά το ολιγοήμερο ρεπό που τους δόθηκε από την τεχνική ηγεσία. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα μπει από τη σημερινή προπόνηση και ο Στεφάνοβιτς και θα τεθεί στη διάθεση του Μαρτίνς, ο οποίος θα περιμένει το επόμενο διάστημα για να διαπιστώσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Σόκε που δηλώνεται ως αμφίβολος για συμμετοχή στο παιχνίδι.