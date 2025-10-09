ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

O Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος βρίσκεται πέντε γκολ πίσω από το ρεκόρ του Ολιβιέ Ζιρού με την εθνική Γαλλίας (52 γκολ έναντι 57), δήλωσε σήμερα (9/10) ότι αναμένει να ξεπεράσει τον πρώην συμπαίκτη του. Αστειεύτηκε μάλιστα ότι ήλπιζε τουλάχιστον να το πλησιάσει ήδη από αύριο (10/10) εναντίον του Αζερμπαϊτζάν.

 «Θέλω να παίξω, ο προπονητής θέλει να παίξω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Θα προπονηθώ σήμερα (9/10). Θα είναι η τελευταία δοκιμασία, αλλά δεν έχω ιδιαίτερες ανησυχίες και σκοπεύω να συνεχίσω το ταξίδι μου προς το Παγκόσμιο Κύπελλο» τόνισε (9/10) ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας σε συνέντρυξη Τύπου.

 «Υπάρχει μια νέα σεζόν, καταφέραμε να ξεκουραστούμε λίγο, να κάνουμε διακοπές και να προετοιμαστούμε καλά. Ξεκίνησα καλά, παρόλο που θα είναι πολύ μεγάλη. Τα πάμε καλά με την ομάδα. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο προπονητής. Κατάφερα να σκοράρω, κάτι που έκανα πάντα, αλλά είμαι καλύτερος στο παιχνίδι, σε καλύτερη ψυχική κατάσταση, ακόμα κι αν μπορώ να τα πάω ακόμη καλύτερα. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε μια ποδοσφαιρική καριέρα. Έχω προσαρμοστεί καλά στη Μαδρίτη. Είμαι πιο χαλαρός εκεί. Αλλά είναι μόνο Οκτώβριος, υπάρχουν πολλά να δείξω» είπε και πρόσθεσε:

 «Δεν σπάω κανένα ταμπού όταν λέω ότι μπορώ να πετύχω γκολ εναντίον οποιουδήποτε. Είναι ένας αγώνας που απλά αξίζει τρεις βαθμούς. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να σκοράρουμε γκολ. Νομίζω ότι θα ξεπεράσω τον Ζιρού, αλλά δεν ξέρω πότε, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από δώδεκα χρόνια η Αλγερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Βοσνία (1-2)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Ομόνοια κυριάρχησε στο ντέρμπι με πεντάρα απέναντι στην ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Το πρώτο από… τα πολλά

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με δύο αλλαγές κόντρα στη Σκωτία

Ελλάδα

|

Category image

Οι 11 που διάλεξε ο Μάντζιος για το παιχνίδι με την Βοσνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Κασεμίρο ξανά αρχηγός για 17η φορά, μετά δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ενθαρρυντικά και το αρνητικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Νέος προπονητής στην Team USA ο Έρικ Σποέλστρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εβάντρο: Πρώτος «σερβιτόρος» με 5 ασίστ σε 13 αγώνες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Δύσκολο το ματς με την Ντουμπάι γιατί είναι και το πρώτο στην έδρα μας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ύμνοι Σον για Μέσι: «Έκανε το MLS ακόμα μεγαλύτερο και θέλω να γίνω σαν και αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη