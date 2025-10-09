Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

O Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος βρίσκεται πέντε γκολ πίσω από το ρεκόρ του Ολιβιέ Ζιρού με την εθνική Γαλλίας (52 γκολ έναντι 57), δήλωσε σήμερα (9/10) ότι αναμένει να ξεπεράσει τον πρώην συμπαίκτη του. Αστειεύτηκε μάλιστα ότι ήλπιζε τουλάχιστον να το πλησιάσει ήδη από αύριο (10/10) εναντίον του Αζερμπαϊτζάν.

«Θέλω να παίξω, ο προπονητής θέλει να παίξω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Θα προπονηθώ σήμερα (9/10). Θα είναι η τελευταία δοκιμασία, αλλά δεν έχω ιδιαίτερες ανησυχίες και σκοπεύω να συνεχίσω το ταξίδι μου προς το Παγκόσμιο Κύπελλο» τόνισε (9/10) ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας σε συνέντρυξη Τύπου.

«Υπάρχει μια νέα σεζόν, καταφέραμε να ξεκουραστούμε λίγο, να κάνουμε διακοπές και να προετοιμαστούμε καλά. Ξεκίνησα καλά, παρόλο που θα είναι πολύ μεγάλη. Τα πάμε καλά με την ομάδα. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο προπονητής. Κατάφερα να σκοράρω, κάτι που έκανα πάντα, αλλά είμαι καλύτερος στο παιχνίδι, σε καλύτερη ψυχική κατάσταση, ακόμα κι αν μπορώ να τα πάω ακόμη καλύτερα. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε μια ποδοσφαιρική καριέρα. Έχω προσαρμοστεί καλά στη Μαδρίτη. Είμαι πιο χαλαρός εκεί. Αλλά είναι μόνο Οκτώβριος, υπάρχουν πολλά να δείξω» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν σπάω κανένα ταμπού όταν λέω ότι μπορώ να πετύχω γκολ εναντίον οποιουδήποτε. Είναι ένας αγώνας που απλά αξίζει τρεις βαθμούς. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να σκοράρουμε γκολ. Νομίζω ότι θα ξεπεράσω τον Ζιρού, αλλά δεν ξέρω πότε, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»