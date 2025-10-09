ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κασεμίρο ξανά αρχηγός για 17η φορά, μετά δύο χρόνια

Ο Κασεμίρο θα φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για 17η φορά στον φιλικό αγώνα της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα (11/10), αναλαμβάνοντας ηγετικό του ρόλο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή Κάρλο Αντσελότι.

 Επιστρέφοντας στην ομάδα από την άφιξη του Ιταλού μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, ο Βραζιλιάνος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποτελεί βασικό πρόσωπο για τη Βραζιλία από το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2011 και θα αναλάβει την αρχηγία του μετά από δύο χρόνια.

 Η τελευταία του εμφάνιση ως αρχηγός ήταν τον Οκτώβριο του 2023 εναντίον της Ουρουγουάης, αλλά ο Αντσελότι, ο οποίος ήταν προπονητής του για αρκετά χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποφάσισε να τον επαναφέρει ως ηγέτη της νεανικής ομάδας της Βραζιλίας που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Είμαι ένας από εκείνους τους παίκτες που πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετοί ηγέτες, αρκετοί τρόποι ηγεσίας. Ο καθένας ηγείται με τον δικό του τρόπο. Μου αρέσει να δίνω περισσότερα παραδείγματα για το πώς να κάνεις πράγματα - πώς να φτάσεις, πώς να είσαι, πού να είσαι, πώς να δουλέψεις», δήλωσε ο 33χρονος Κασεμίρο σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. 

Και πρόσθεσε: «Χωρίς αμφιβολία, η σχέση μου με τον προπονητή, τον οποίο γνωρίζω εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, δημιουργεί μια μεγαλύτερη συγγένεια. Αλλά μου αρέσει να το δείχνω  να είμαι ο πρώτος, να βρίσκομαι στο γυμναστήριο, να δίνω το παράδειγμα στους νεότερους παίκτες».

 

