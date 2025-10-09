Η Ομόνοια κυριάρχησε στο ντέρμπι με πεντάρα απέναντι στην ΑΕΛ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τους «πράσινους» με 5-1 στο «Ελευθερία».

Ιδανικό ποδαρικό στο Πρωτάθλημα Futsal έκανε η Ομόνοια, η οποία επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 της ΑΕΛ στο ντέρμπι της πρεμιέρας, που διεξήχθη στο στάδιο «Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, επέβαλαν τον ρυθμό τους και πήραν δίκαια το πρώτο τρίποντο της σεζόν, στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Το σκορ άνοιξε ο Λοΐζου στο 17ο λεπτό, ενώ ακολούθησαν τα τέρματα του Ομήρου (22’), Μιχαήλ (25’) και Φιλίππου (28’) για το ευρύ 4-0.

Η ΑΕΛ μείωσε προσωρινά στο 32’ με τον Κρέκο, ωστόσο η Ομόνοια διατήρησε τον έλεγχο και στο 36’ ο Τσίτσος διαμόρφωσε το τελικό 5-1, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

