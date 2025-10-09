Εκεί που δοκιμάστηκε η ψυχολογία της

Όχι μόνο με τις νίκες που πετυχαίνει, αλλά κυρίως με την αντίδρασή της όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζει. Το σύνολο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και χαρακτήρα, στοιχεία που το έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας, με απολογισμό πέντε νίκες και μία ήττα.

Κομβικά για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας ήταν δύο παιχνίδια που έβαλαν την ψυχολογία της σε δοκιμασία. Απέναντι στον Ολυμπιακό, παρότι ισοφαρίστηκε (1-1), δεν λύγισε, αντέδρασε και βρήκε τον δρόμο προς ένα δεύτερο γκολ που της χάρισε τη νίκη με 2-1.

Ακόμη ένα παράδειγμα της ανθεκτικότητάς της ήρθε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά με εντυπωσιακή ανατροπή, έφυγε με τεράστια νίκη από τη Λάρνακα (2-4). Τέτοιες αντιδράσεις αποδεικνύουν τη νοοτροπία που «έχτισε» ο Ισπανός προπονητής.

Επιπλέον, σε τρία παιχνίδια έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της, ενώ μόνο σε ένα παιχνίδι δεν σκόραρε και συγκεκριμένα απέναντι στον Απόλλωνα, στη μοναδική ήττα που δέχτηκε μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό ότι αυτή η ήττα δεν αποπροσανατόλισε τους κυανόλευκους, αντίθετα, λειτούργησε σαν καμπανάκι. Στόχος της Πάφος FC είναι να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και η μετάβαση από τα παιχνίδια της League Phase του Champions League στο πρωτάθλημα να είναι ομαλή.

Η προετοιμασία των κυανολεύκων ενόψει του επόμενου αγώνα με τον Εθνικό στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17/10, 19:00) θα συνεχιστεί, μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς τους διεθνείς Νεόφυτο Μιχαήλ, Κώστα Πηλέα, Μπρούνο Λάνγκα, Κεν Σέμα, Ιβάν Σούνιτς, Βλαντ Ντράγκομιρ και Όγκνιεν Μίμοβιτς. Κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος το τεχνικό τιμ θα δώσει έμφαση σε διάφορους τομείς, θέλοντας να διατηρήσει τον αγωνιστικό ρυθμό και να προετοιμάσει την ομάδα κατάλληλα για την επανέναρξη.