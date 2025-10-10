ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το όνειρο σβήνει για την Ελλάδα...

Το όνειρο του Μουντιάλ 2026 απομακρύνεται δραματικά για την «Γαλανόλευκη», μετά την ήττα 3-1 από τη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου προκριματικού ομίλου. Μια ήττα που προέκυψε με ανατροπή αφού στο προβάδισμα της Ελλάδα (Τσιμίκας 62΄) οι Σκωτσέζοι απάντησαν (Κρίστι 64΄, Φέργκιουσον 80΄, Ντάικς 90+3΄) και παραμένουν στην κορυφή του ομίλου μαζί με τη Δανία.

Η Εθνική Ελλάδος είχε όλες τις προϋποθέσεις να ξεκινήσει με γκολ από τα... αποδυτήρια. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Μπακασέτας από πλάγια θέση πέρασε παράλληλη ασίστ στον Παυλίδη, ο οποίος αρκούσε να... φυσήξει τη μπάλα για να μπει στα δίχτυα. Πώς χάθηκε αυτό το γκολ, ούτε ο ίδιος ο στάικερ της Μπενφίκα μπορεί να εξηγήσει. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πρόσεξαν πολύ την άμυνά τους, έκλεισαν τους διαδρόμους και δεν απειλήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο από την Ελλάδα, που είχε στον έλεγχό της την κατοχή και το παιχνίδι. 

Με την έναρξη του δεύτερου μισού του αγώνα, η «γαλανόλευκη» πλησίασε δύο φορές το προβάδισμα με την κεφαλιά του Παυλίδη στο 47΄ και το σουτ του Μασούρα στο 54΄. Η κατάληξη και στις δύο προσπάθειες ήταν ίδια με τη μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκαν. Τελικά πήρε αυτό που άξιζε με τον πλέον... απρόβλεπτο σκόρερ. Στο 62΄ και μετά από σύγχυση στην περιοχή της Σκωτίας, ο Κώστας Τσιμίκας με το δεξί από τη σημείο του πέναλτι έγραψε το 0-1.

Η χαρά των παικτών μας διήρκεσε κάτι λιγότερο από 100 δευτερόλεπτα. Στο 62΄ μετά από κόρνερ των Σκωτσέζων οι αμυντικοί δεν κατάφεραν να απομακρύνουν και ο Κρίστι ισοφάρισε, μόλις στην πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων. Στο 75΄ λίγο έλειψε να γίνει η απόλυτη ανατροπή, αλλά το πλασέ του Άνταμς βρήκε στον Κουλιεράκη και έφυγε εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Όμως λίγο αργότερα η εθνική δεν κατάφερε να αποφύγει τη μοίρα της. Ο Τσιμίκας «χάρισε» ένα φάουλ έξω από την περιοχή, το εκτέλεσε ο Ρόμπερτσον και από τις διεκδικήσεις η μπάλα στρώθηκε στον Φέργκιουσον (τον παίκτη που είχε κερδίσει το φάουλ) ο οποίος διαμόρφωσε το 2-1 στο 80΄. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκαν πραγματοποίησε ονειρεμένη επέμβαση σε σουτ-σήμα κατατεθέν του Καρέτσα, ενώ στο 90+3΄ ο Ντάικς εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος του Τζολάκη για να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Έτσι μετά από αυτήν την απρόσμενη εξέλιξη, η Ελλάδα ξεχνάει ουσιστικά την πιθανότητα απευθείας πρόκρισης μέσω της πρώτης θέσης του ομίλου, καθώς βρίσκεται ήδη τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία ενώ υστερεί στις ισοβαθμίες. Χρειάζεται πλέον μόνο νίκες στους τρεις τελευταίους αγώνες της για να ελπίζει βάσιμα στα play off μέσω της δεύτερης θέσης. 

 

 

 

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

 

Κίτρινες: Κρίστι - Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας

 

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (58΄ Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (90+2΄ ΜακΚένα), ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι (84΄ Τίρνι), Ντόουκ (59΄ Γκίλμουρ), Άνταμς (84΄ Ντάικς)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (83΄ Μουζακίτης), Ζαφείρης (83΄ Μάνταλος), Μπακασέτας (72΄ Κωνσταντέλιας), Μασούρας (72΄ Καρέτσας), Τζόλης, Παυλίδης (72΄ Ιωαννίδης)

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη