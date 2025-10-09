Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα αναχωρήσει η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Νέων Κ-19 στη Ρουμανία για δύο εκτός έδρας φιλικούς αγώνες ενόψει των υποχρεώσεων που θα ακολουθήσουν στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα φιλικά με τη Ρουμανία θα είναι τα τελευταία μας πριν από την αποστολή στην Ολλανδία για τους επίσημους αγώνες μας.

Στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής Νέων Βαλεντίνου Κουλουντήγια τα φιλικά στο Βουκουρέστι θα βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ: Μάξιμος Πετούσης, Πέτρος Ιωάννου, Χρίστος Λουκαϊδης

ΑΕΛ: Αλέξανδρος Ευσταθίου

Ανόρθωση: Σταύρος Παναγή, Χαράλαμπος Μιχάλας

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Μάριος Θεοχάρους

ΑΠΟΕΛ: Γιώργος Τζιωρτζής, Νικόλας Αχιλλέας Λυσάνδρου, Σάββας Μίχος

Απόλλων: Παναγιώτης Γκόρτον Χαραλάμπους

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Χαράλαμπος Βαττής

Ομόνοια Λευκωσίας: Γαβριήλ Ψηλογένης, Κωνσταντίνος Παναγή, Χρύσης Ευαγγέλου

Πάφος FC: Αντρέας Χριστοφόρου, Γεώργιος Σκάφη, Κοσμάς Ιωάννου, Παναγιώτης Χαραλάμπους

Sporting CP: Αργύρης Χριστοδούλου

Το πρώτο φιλικό θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 16:00 και το δεύτερο φιλικό γίνει την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι.