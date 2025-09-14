Η ελίτ των εκατομμυρίων!

Η Cyprus League by Stoiximan έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα πρωτάθλημα με σημαντικές οικονομικές επενδύσεις. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με το Transfermarkt, 36 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας κοστίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι πρόσφατες εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αξιών των ποδοσφαιριστών δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα της δυναμικής που αναπτύσσεται τόσο στο κυπριακό ποδόσφαιρο όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Όγκνιεν Μίμοβιτς της Πάφου, με αξία που φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ! Ακολουθούν οι Κόνορ Γκόλντσον (2,8 εκατ.) και Λάντρι Ντιμάτα (2,5 εκατ.), ενώ στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν οι Πέπε και Καλούλου με 2 εκατ.

Η Πάφος FC διαθέτει το 1/3 των ποδοσφαιριστών που κοστίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, αποτυπώνοντας και σε αριθμούς αυτό που ήδη φαίνεται στο γήπεδο: μια ομάδα με εμπειρία, ποιότητα και ταλέντο. Με 12 παίκτες που κοστολογούνται από 1 έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η Πάφος FC… απογειώνει το οικονομικό προφίλ της Cyprus League by Stoiximan.

Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει για κάθε ομάδα όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που κοστίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ:

Πάφος FC

Η Πάφος FC ξεχωρίζει στη λίστα με 12 ποδοσφαιριστές αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρωταγωνιστής, όπως προαναφέραμε, είναι ο Όγκνιεν Μίμοβιτς, που κοστολογείται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Λάντρι Ντιμάτα (2,5 εκατ.) και Πέπε (2 εκατ.). Αναλυτικά οι δώδεκα ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ της η Πάφος FC και έχουν αξία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ:

Όγκνιεν Μίμοβιτς 3,5

Λάντρι Ντιμάτα 2,5

Πέπε 2,0

Βλαντ Ντράγκομιρ 1,8

Ιβάν Σούνιτς 1,5

Κεν Σέμα 1,3

Μίσλαβ Όρσιτς 1,3

Μπρούνο Λάνγκα 1,2

Ζάζα 1,0

Άντερσον Σίλβα 1

Ντέρικ Λουκάσεν 1

Βίλμερ Όντεφαλκ 1

ΟΜΟΝΟΙΑ

Στην Ομόνοια το ρόστερ ενισχύεται από 8 «εκατομμυριούχους», με πρώτο τον Κάρελ Άιτινγκ στα 1,6. Ακολουθούν ο πρόσφατα νεοαποκτηθέντας Μουαμέρ Τάνκοβιτς (1,5 εκατ.) και ο Ράιαν Μαέ (1,4 εκατ.). Αναλυτικά οι οχτώ πιο «ακριβοί» ποδοσφαιριστές των πρασίνων:

Κάρελ Άιτινγκ 1,6

Μουαμέρ Τάνκοβιτς 1,5

Ράιαν Μαέ 1,4

Μάριο Στεπίνσκι 1,3

Ματέο Μάριτς 1,3

Τάσος Χατζηγιοβάνης 1,2

Λοΐζος Λοΐζου 1,2

Γουίλι Σεμέδο 1

ΑΡΗΣ

Ο Άρης διαθέτει πέντε παίκτες που ξεπερνούν σε αξία το 1 εκατομμύριο ευρώ, με τον Κόνορ Γκόλντσον να ηγείται με 2,8 εκατομμύρια. Ακολουθούν οι Γκέντεον Καλούλου (2 εκατ.) και Ρόμπερτ Έργκας (1,5 εκατ.), ενώ μετά συναντάμε τους Γκιόργκι Κβιλιτάια (1,2 εκατ.) και Ρος ΜακΚόσλαντ (1 εκατ.). Αναλυτικά:

Κόνορ Γκόλντσον 2,8

Γκέντεον Καλούλου 2

Ρόμπερτ Έργκας 1,5

Γκιόργκι Κβιλιτάια 1,2

Ρος ΜακΚόσλαντ 1

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Όπως και ο Άρης, έτσι και ο Απόλλωνας διαθέτει πέντε ποδοσφαιριστές που ξεπερνούν το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Πιο «ακριβοί» είναι οι Άλι Γιούσεφ και Μαρσελίνιο Καρεάσο με 1,8 εκατομμύρια, ακολουθούν οι Μπράντον Τόμας (1,3 εκατ.) και Γκαετάν Βέισμπεκ (1,3 εκατ.), ενώ ο Λάζαρ Μάρκοβιτς κοστολογείται με 1,2 εκατ. Οι πέντε ποδοσφαιριστές των κυανολεύκων με αξία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ:

Άλι Γιούσεφ 1,8

Μαρσελίνιο Καρεάσο 1,8

Μπράντον Τόμας 1,3

Γκαετάν Βέισμπεκ 1,3

Λάζαρ Μάρκοβιτς 1,2

ΑΠΟΕΛ

Τέσσερις ποδοσφαιριστές με σημαντική χρηματιστηριακή αξία ξεχωρίζουν στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Ο Μαρκίνιος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1,5 εκατ., ενώ ο Μαξ Μάγιερ έχει αξία 1,2 εκατ. Οι Ντιέγκο Ρόσα και Κωνσταντίνος Λαΐφης συμπληρώνουν την τετράδα.

Μαρκίνιος 1,5

Μαξ Μάγιερ 1,2

Ντιέγκο Ρόσα 1

Κωνσταντίνος Λαΐφης 1

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μετρά δύο παίκτες με αξία άνω του ενός εκατομμυρίου. Ο Τζόρτζε Ιβάνοβιτς κοστολογείται στα 1,2 εκατ., ενώ ο Γκόντσγουιλ Εκπολό έρχεται αμέσως μετά με 1 εκατ.

Τζόρτζε Ιβάνοβιτς 1,2

Γκόντσγουιλ Εκπολό 1

Το ανησυχητικό

Η καταγραφή των 36 ποδοσφαιριστών με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία επιβεβαιώνει ένα γνωστό και διογκούμενο πρόβλημα: την έλλειψη επενδύσεων στην ανάδειξη Κυπρίων ταλέντων σε σύγκριση με την εξάρτηση από ξένους. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο δύο Κύπριοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη λίστα με τους 36 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Λοΐζο Λοΐζου και Κωνσταντίνο Λαΐφη.