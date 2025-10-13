Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!
Με θλαστικό τραύμα αποχώρησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το χθεσινό (13/10) ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό, ενώ του τοποθετήθηκε νάρθηκας και θα μείνει εκτός για μίνιμουμ 15 ημέρες.
Παράπλευρη απώλεια στον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς εκτός το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χθες στο ΣΕΦ, «έχασε» και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ!
Συγκεκριμένα, ο διεθνής φόργουορντ των «πράσινων» μετέβη το πρωί της Δευτέρας (13/10) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό του στην διάρκεια του αγώνα.
Αυτές, λοιπόν, έδειξαν πως ο Σαμοντούροβ έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.
Από εκεί και πέρα, η κατάστασή του 20χρονου άσου θα επανεκτιμάται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά προφανώς θα μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα δύο εβδομάδων τουλάχιστον.
