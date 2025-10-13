ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

Με θλαστικό τραύμα αποχώρησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το χθεσινό (13/10) ντέρμπι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό, ενώ του τοποθετήθηκε νάρθηκας και θα μείνει εκτός για μίνιμουμ 15 ημέρες.

Παράπλευρη απώλεια στον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς εκτός το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χθες στο ΣΕΦ, «έχασε» και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ!

Συγκεκριμένα, ο διεθνής φόργουορντ των «πράσινων» μετέβη το πρωί της Δευτέρας (13/10) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό του στην διάρκεια του αγώνα.

Αυτές, λοιπόν, έδειξαν πως ο Σαμοντούροβ έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Από εκεί και πέρα, η κατάστασή του 20χρονου άσου θα επανεκτιμάται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά προφανώς θα μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα δύο εβδομάδων τουλάχιστον.

sportfm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος προπονητής στην Καρμιώτισσα ο Λιάσος Λουκά!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη