Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

Παράπλευρη απώλεια στον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς εκτός το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χθες στο ΣΕΦ, «έχασε» και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ!

Συγκεκριμένα, ο διεθνής φόργουορντ των «πράσινων» μετέβη το πρωί της Δευτέρας (13/10) στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό του στην διάρκεια του αγώνα.

Αυτές, λοιπόν, έδειξαν πως ο Σαμοντούροβ έχει υποστεί κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός καθώς και θλαστικό τραύμα, γι’ αυτό και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Από εκεί και πέρα, η κατάστασή του 20χρονου άσου θα επανεκτιμάται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά προφανώς θα μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα δύο εβδομάδων τουλάχιστον.

