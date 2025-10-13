ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

Αισιοδοξία επικρατεί στην Μπαρτσελόνα, ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχει εξασφαλίσει την άδεια χρησιμοποίησης του Spotify «Καμπ Νου». 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων του συλλόγου κι εφόσον τηρηθούν τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα, οι Καταλανοί θα μπορούσαν να εγκαινιάσουν το ανακαινισμένο γήπεδό τους στον αγώνα της LaLiga απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αμέσως μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. 

Εν προκειμένω, στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας οι «μπλαουγκράνα» αναμένουν τη χορήγηση της πρώτης άδειας από το δήμο Βαρκελώνης, έγγραφο που θεωρείται πολύ χρήσιμο και θα επιτρέπει στους φιλάθλους την πρόσφαση στο θρυλικό γήπεδο.

Ο σύλλογος έχει ήδη καλύψει όλες τις απαιτήσεις που είχε θέσει ο δήμος πριν από τρεις εβδομάδες και σε κάθε περίπτωση, το πιστοποιητικό αυτό θα δώσει το «πράσινο φως» για την πρώτη φάση, η οποία θα επιτρέπει την είσοδο περίπου 27.000 θεατών σε συγκεκριμένες θύρες.

Η διοίκηση αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες να περιμένει λίγο περισσότερο ώστε να επιστρέψει στο Les Corts με μεγαλύτερη χωρητικότητα και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να εγκριθεί η 2η φάση. Σε αυτήν την περίπτωση, 45.000 φίλοι της Μπαρτσελόνα θα μπορούσαν να βρίσκονται στις εξέδρες, κάτι που αποτελεί επίσης απαίτηση της UEFA για το Champions League.

Επομένως, αν τηρηθούν τα νέα χρονοδιαγράμματα, η Μπαρτσελόνα θα δώσει τους επόμενους τρεις εντός έδρας αγώνες της στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονζουίκ, εναντίον των Τζιρόνα, Ολυμπιακού (Champions League) και Έλτσε. 

Η ομάδα που θα έχει την τιμή να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο «σπίτι» των «μπλαουγκράνα» θα είναι - εκτός απρόοπτου - η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία θα επισκεφθεί τη Βαρκελώνη το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου, ενώ η αποπεράτωση του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Πλέον, η Μπαρτσελόνα μετρά αντίστροφα έως ότου μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές στην Ιστορία της να γίνει πραγματικότητα: η επιστροφή στο "σπίτι" της. Ήδη, έχουν περάσει περισσότερες από δύο σεζόν από τότε που οι Καταλανοί μετακόμισαν προσωρινά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

