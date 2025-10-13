Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Η Τυνησία επικράτησε με σκορ 3-0 της Ναμίμπια για να εξασφαλίσει ότι θα τερματίσει με το καλύτερο ρεκόρ στα αφρικανικά προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, μαζεύοντας 28 βαθμούς από τους 30 πιθανούς.

Η ομάδα του Σαμί Τραμπελσί έχασε μόνο δύο βαθμούς, ενώ είναι αξιοσημείωτο είναι ότι δεν δέχθηκε γκολ (22-0).

Η Σάο Τομέ και Πρίνσιπε πέτυχε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 10 χρόνια, επικρατώντας 1-0 του Μαλάουι ενώ οι Ισημερινή Γουινέα-Λιβερία (1-1) και Νότιο Σουδάν-Τόγκο (0-0) ολοκλήρωσαν τις συναντήσεις του με ισοπαλία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ