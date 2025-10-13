ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρκου: «Είμαστε σε επαφές με Γκερέρο και Περέα, δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτές οι δύο υποθέσεις»

Δημοσιευτηκε:

Η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Η Στέλλα Μάρκου αναφέρθηκε στην επανέναρξη του πρωταθλήματος αλλά και τις εξελίξεις με την υπόθεση των Γκερέρο - Περέα. 

Αναλυτικά όσα είπε: 

Για τη διακοπή του πρωταθλήματος: «Ουσιαστικά για μας θα είναι μια νέα αρχή. Αντιμετωπίσαμε τη διακοπή σαν ευκαιρία για να κάνει η ομάδα το restart και για αυτό δουλεύουμε όλοι μας».

Για το επερχόμενο ματς με τον Ακρίτα: «Θέλουμε να επιδιώξουμε μια νέα αρχή που θα φέρει βαθμούς και καλές εμφανίσεις. Από όλους περιμένουμε πολύ περισσότερα. Δεν μπορεί από αυτή τη νέα αρχή να λείπει ο κόσμος και είμαι σίγουρη ότι θα είναι εκεί».

Για το φιλικό με τον Σπάρτακο: «Χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Το θέμα των ιώσεων έχει ξεπεραστεί. Ντιον, Ευαγόρας Χαραλάμπους και Κατελάρης έχουν ανεβάσει ρυθμούς. Ο Τάντι είναι αμφίβολος για το παιχνίδι. Ο Ιωάννου χειρουργήθηκε και επέστρεψε στην Κύπρο και θα είναι ξανά κοντά μας στα τέλη Ιανουαρίου».

Για την οικονομική εκστρατεία: «Είμαστε ικανοποιημένοι. Το ποσό που συγκεντρώθηκε έχει φτάσει τις 528 χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Ξανά ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο της Ανόρθωσης. Στην πλατφόρμα γίνονται εισφορές και από φίλους άλλων ομάδων, είναι συγκινητικό».

Για τις δυο υποθέσεις που βρίσκονται στο CAS: «Τα περιθώρια στενεύουν όμως γίνονται κάποιες προσπάθειες για να έχουμε κάποιο διακανονισμό για αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε σε επικοινωνία με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς για μας δεν είναι μόνο οι δυο αυτές υποθέσεις».

Για το ομόλογο: «Θα έχουμε σύντομα τα νεότερα, τα οποία θα παρουσιάσουμε πρώτη στη γενική συνέλευση και αργότερα στον κόσμο».

 

