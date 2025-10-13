Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ακόμη μία προσωπική διάκριση για τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη Stoiximan Super League για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, ο 29χρονος παίκτης του Ολυμπιακού πήρε το βραβείο με συντριπτική διαφορά, έχοντας συγκεντρώσει ένα ποσοστό κοντά στο 58%.

Δεύτερος και πολύ πιο πίσω βρέθηκε ο Ανδρέας Τετέι και ακολούθησαν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που μπήκαν στην ψηφοφορία…

1/ Τσικίνιο 57,66%

2/ Α. Τετέι 16,32%

3/ Γ. Ατανάσοφ 9,42%

4/ Ν. Ελίασον 7,50%

5/ Α. Όζμπολντ 5,04%

6/ Λ. Λάμπρου 4,06%

