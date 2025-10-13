ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

Ο Νεϊμάρ είναι πιθανό να σμίξει ξανά με τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες, το θρυλικό «MSN» στην επίθεση της Μπαρτσελόνα, που έκανε θραύση στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πριν ο Βραζιλιάνος αποφασίσει να φύγει το 2017 από τη Βαρκελόνη με προορισμό τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν! Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», που επικαλείται πηγές κοντά στον Ντέβιντ Μπέκαμ, η Ιντερ Μαϊάμι αναμένεται να γίνει ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Νεϊμάρ, ο οποίος στο τέλος Δεκεμβρίου μένει ελεύθερος από τη Σάντος.

 

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος σταρ είχε επιστρέψει στον ιστορικό σύλλογο του Σάο Πάουλο στα τέλη Ιανουαρίου, μετά τον τραυματισμό του και τις περιπέτειες που ακολούθησαν την αποχώρησή του από την Αλ Χιλάλ. Με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Νεϊμάρ ελπίζει να βρει σταδιακά την αγωνιστική του ισορροπία και να διεκδικήσει εκ νέου θέση στην εθνική Βραζιλίας. Αυτή την ευκαιρία τού δίνει η ομάδα του Μαϊάμι, η οποία είναι σ' επαφές με τον «Νέι» για να τον πείσει να παίξει στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, παρέα ξανά με τους Μέσι και Σουάρες.

 

Ο διάσημος άσος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον δεξιό μηρό, που υπέστη κατά την διάρκεια της προπόνησης στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα συνεχίσει την αποθεραπεία του για περίπου έξι εβδομάδες, όπως ανακοίνωσαν οι γιατροί. Από την επιστροφή του στην ομάδα του Σάο Πάολο στις αρχές του έτους έχει υποστεί αρκετούς τραυματισμούς που τον έχουν αναγκάσει να χάσει αρκετά ματς. 

 

Συνολικά, έχει κάνει 21 εμφανίσεις και έχει σκοράρει έξι γκολ. Τα προβλήματα τραυματισμών τον εμπόδισαν επίσης να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας για να συμμετάσχει στους τελικούς προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο έμπειρος άσος δεν έχει φορέσει τη φανέλα της «σελεσάο» από τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο κατά την διάρκεια της ήττας με 2-0 από την Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο.

 

Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, που συνέβη δύο μήνες μετά την άφιξή του στο Ριάντ, τον κράτησε εκτός δράσης για έναν χρόνο, με αποτέλεσμα να κάνει μόλις επτά εμφανίσεις με την Αλ Χιλάλ, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ. Η Σάντος βρίσκεται λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 28 βαθμούς.

 

AΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος προπονητής στην Καρμιώτισσα ο Λιάσος Λουκά!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οι 21 που έχουν προκριθεί και η Ελλάδα+104 που έχουν αποκλειστεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Έντεγκααρντ μένει στα πιτς για… καιρό κι ο Αρτέτα πονοκεφαλιάζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι σημαίες της Ομόνοιας: Κούσουλος και Φαμπιάνο οι μακροβιότεροι στο ρόστερ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο Κονγκό αστυνομικό τμήμα χρησιμοποιεί εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως στολές φυλακισμένων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χάνει και ο Ντάνι Ολμο τον Ολυμπιακό, εξαιρετικά αμφίβολος για το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη