Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

Τέσσερα στα προκριματικά του Conference League και έξι στο πρωτάθλημα. Έξι ποδοσφαιριστές του έχουν καταγράψει συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια. Πρώτοι και καλύτεροι οι Λέον Μπαλόγκουν και Χαράλαμπος Χαραλάμπους που ήταν βασικοί σε όλες τις αναμετρήσεις. Μάλιστα, ο πρώτος δεν έχασε ούτε ένα λεπτό, ενώ ο δεύτερος έγινε αλλαγή σε κάποια παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, οι Άντερσον Κορέια και Στιβ Γιαγκό πήραν φανέλα βασικού στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ στην Κύπρο έχασαν το απόλυτο, καθώς βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στα πέντε από τα έξι. Οι Τζέιντεν Μοντνόρ και Ανδρόνικος Κακουλλής μετρούν τέσσερις παρουσίες ως βασικοί και δυο ως αλλαγή στο πρωτάθλημα. Στους αγώνες του Conference League ο Μοντνόρ ήταν τρεις φορές βασικός και μία πέρασε ως αλλαγή, ενώ από την πλευρά του ο Κύπριος επιθετικός έπαιξε δυο φορές από την αρχή και ισάριθμες χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον προπονητή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Αρτσιόμ Ράτζκοφ.