Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

 Η Ιταλία πρέπει να προσέξει την ποιότητα του Ισραήλ σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δήλωσε  (13/10) ο Τζενάρο Γκατούζο.

 

 Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από το 2014, έχοντας χάσει δύο συνεχόμενες διοργανώσεις.

 

 «Θα τα δώσουν όλα και σίγουρα θα παίξουν μπροστά. Από τη μεσαία γραμμή και πάνω, με την ποιότητά τους μπορούν να μας προκαλέσουν προβλήματα», δήλωσε ο Γκατούζο σε συνέντευξη Τύπου.

 

 «Το μόνο σίγουρο είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα πρέπει να κερδηθούν, πρέπει να δουλέψεις γι' αυτό», είπε.

 

 Ο αγώνας θα διεξαχθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς μια πορεία υπέρ τη Παλαιστίνης θα πραγματοποιηθεί την ημέρα του αγώνα στο κέντρο της πόλης.

 «Ελπίζω η ειρήνη να διαρκέσει για πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο Γκατούζο.

 Οι διοργανωτές αναμένουν έως και 10.000 άτομα να  είναι παρακολουθήσουν την πορεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το στάδιο.

 

 Πάνω από 9.000 άτομα έχουν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα, δήλωσε η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

 

 Με μια νίκη με 3-1 στην Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, η Ιταλία αύξησε τις ελπίδες της να τερματίσει δεύτερη στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει αύριο (14/10) το Ισραήλ στο Ούντινε.

 

 Η Νορβηγία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 18 βαθμούς σε έξι αγώνες, ενώ η ομάδα του Γκατούζο έχει 12 βαθμούς με έναν αγώνα λιγότερο από τους αντιπάλους της.

 

 Είναι τρεις βαθμούς μπροστά από το Ισραήλ, το οποίο μετά τον αγώνα της Τρίτης θα έχει μόνο ένα παιχνίδι να παίξει, σε σύγκριση με τους δύο των «Ατζούρι».

 

ΔΙΕΘΝΗ

