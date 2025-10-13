ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Επιστρέφουν σταδιακά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ οι Δημήτρης Πέλκας και Φέντορ Τσάλοφ, ενώ ο Γίρι Παβλένκα έκανε θεραπεία.

Εν αναμονή των επιστροφών των διεθνών, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ συνεχίζεται κανονικά στη Νέα Μεσημβρία.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Φέντορ Τσάλοφ ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, επιστρέφοντας σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς και έχοντας πιθανότητες να τεθούν στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι στην «Allwyn Arena».

Ταυτόχρονα, θεραπεία ακολούθησε ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ενώ ο Δημήτρης Χατσίδης, που υποφέρει από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, υποβλήθηκε και αυτός σε θεραπεία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στην συνέχεια η ομάδα δούλεψε στο τακτικό κομμάτι, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα. Η προπόνηση της Τρίτης είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος προπονητής στην Καρμιώτισσα ο Λιάσος Λουκά!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη