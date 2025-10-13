ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Εν αναμονή των επιστροφών των διεθνών, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ συνεχίζεται κανονικά στη Νέα Μεσημβρία.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Φέντορ Τσάλοφ ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, επιστρέφοντας σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς και έχοντας πιθανότητες να τεθούν στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι στην «Allwyn Arena».

Ταυτόχρονα, θεραπεία ακολούθησε ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ενώ ο Δημήτρης Χατσίδης, που υποφέρει από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, υποβλήθηκε και αυτός σε θεραπεία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στην συνέχεια η ομάδα δούλεψε στο τακτικό κομμάτι, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα. Η προπόνηση της Τρίτης είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

sportfm.gr