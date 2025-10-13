Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Πριν από την κλήρωση του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League για τη σεζόν 2025-2026, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ απέστειλε επιστολή στον ΕΣΑΚΕ, μέσω του Γενικού Διευθυντή της Νίκου Λεπενιώτη, καταθέτοντας προτάσεις για τον προγραμματισμό των αγώνων της κανονικής περιόδου με ιδιαίτερη έμφαση στα ντέρμπι με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ.



Στην επιστολή, ο Ολυμπιακός ζητά σταθερές ημέρες και ώρες για τους εντός έδρας αγώνες όλων των ομάδων, ώστε να ενισχυθεί η σχέση με τους φιλάθλους, να εξυπηρετηθεί η τηλεοπτική κάλυψη και να ενισχυθεί η εμπορική δυναμική του πρωταθλήματος. Παράλληλα, προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στις ομάδες να δηλώσουν τρεις προτιμώμενες ημέρες και ώρες για τους εντός έδρας αγώνες τους, σε συνεννόηση με την ΕΡΤ.





Ειδικά για τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εισηγείται:



- Να μη διεξαχθούν εντός του Οκτωβρίου, λόγω βεβαρυμμένου προγράμματος στην Euroleague και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.



- Να μην οριστούν πριν ή μετά από διπλή εβδομάδα αγώνων στην Euroleague.



- Να υπάρχει χρονική απόσταση 20-25 ημερών από άλλους ευρωπαϊκούς αγώνες.



Στόχος, σύμφωνα με την επιστολή, είναι η διεξαγωγή των ντέρμπι σε ιδανικές συνθήκες, με μέγιστη προβολή και αγωνιστική ετοιμότητα, ώστε να αποτελέσουν κορυφαία γεγονότα για το ελληνικό μπάσκετ, εντός και εκτός συνόρων.



Η πρόταση δεν έγινε δεκτή, όπως αποκάλυψε ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού χθες (12/10). Ο ίδιος τόνισε πως η ομάδα του Πειραιά δεν επιθυμούσε τόσο πρόωρο ντέρμπι στη σεζόν, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Καταθέσαμε σχετικό αίτημα στον ΕΣΑΚΕ. Κάποιοι… είχαν άλλη άποψη. Ρωτήστε τον ΕΣΑΚΕ να σας πουν ποιος», είπε χαρακτηριστικά.



Αναλυτικά η επιστολή του Ολυμπιακού:



«Ενόψει της κλήρωσης-ορισμού των αγωνιστικών του πρωταθλήματος Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26 και μετά από επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων για τη βέλτιστη εικόνα του πρωταθλήματος και τη διεξαγωγή των αγώνων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, καταθέτουμε μια σειρά από προτάσεις αναφορικά με το σύνολο των αγώνων, αλλά και ειδικότητα των αγώνων της ομάδας μας με τον ΠΑΟ για την κανονική περίοδο:



Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ώρα τέλεσης του κάθε εντός έδρας αγώνα της κάθε ομάδας. Πιστεύουμε ότι η ημέρα και η ώρα θα πρέπει να είναι η ίδια, όταν φυσικά είναι εφικτό καθώς είναι πολύ σημαντικό για το «χτίσιμο» της σχέσης με τους φιλάθλους, με την τηλεόραση και γενικά με την αγορά. Χρειάζεται μια σταθερή ώρα για όλες τις ομάδες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό για όλες τις ομάδες. Οπότε καλό θα είναι να δοθεί από την κάθε ομάδα, με μια σειρά προτεραιότητας, 3 επιθυμητές ημέρες και ώρες των εντός έδρας αγώνων, φυσικά σύμφωνα με τις επιταγές και το πλάνο της ΕΡΤ.



Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής πραγματοποίησης των αγώνων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τον ΠΑΟ και για την καλύτερη προώθηση αυτών των αγώνων που αποτελούν διαφήμιση και προβολή για όλο το Ελληνικό Πρωτάθλημα στο εξωτερικό, προτείνουμε στο πλαίσιο του ιδανικού σχεδιασμού, να ενταχθούν τα παρακάτω κριτήρια στον ορισμό των 2 αγώνων της κανονικής περιόδου:



- Να υπάρχει απόσταση 20-25 ημερών των αγώνων από τους ήδη ορισμένους αγώνες στην Ευρωλίγκα.

- Να μην οριστούν αγώνες εντός του Οκτωβρίου (λόγω βεβαρυμμένου προγράμματος στην Ευρωλίγκα και μετά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα).

- Να μην οριστούν οι αγώνες πριν ή μετά από διπλή εβδομάδα με αγώνες στην Ευρωλίγκα.



Θεωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά, θα βοηθήσουν στον ορισμό των αγώνων αυτών στα καλύτερα δυνατά χρονικά σημεία εντός της κανονικής περιόδου, έτσι ώστε να απολαύσουν όλοι οι φίλαθλοι, εντός και εκτός Ελλάδας, αυτές τις μεγάλες μάχες μεταξύ των 2 ομάδων.



Ευελπιστούμε να γίνει αποδεκτή η πρόταση μας».





