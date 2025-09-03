ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα από την 3η μέχρι την 16η αγωνιστική

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα από την 3η μέχρι την 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Επίσης, ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αναβληθέντων αγώνων της 1ης αγωνιστικής.

Ο αγώνας Super Cup 2025 μεταξύ της Πάφος F.C. και της ΑΕΚ Λάρνακας έχει οριστεί για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 19:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

3η αγωνιστική

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας

20:00 Πάφος FC – Απόλλων Λεμεσού

20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Εθνικός Άχνας

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Άρης Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Αναβληθείς αγώνας - 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας

4η αγωνιστική

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

19:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Πάφος FC

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού

Αναβληθείς αγώνας - 1ης αγωνιστικής

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου

5η αγωνιστική

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

19:00 Άρης Λεμεσού – Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος FC – Ολυμπιακός Λευκωσίας

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ακρίτας Χλώρακας

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ομόνοια Αραδίππου

20:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας

6η αγωνιστική

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Απόλλων Λεμεσού

20:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος FC

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

7η αγωνιστική

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου

18:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

8η αγωνιστική

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – ΕΝ Παραλιμνίου

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Άρης Λεμεσού

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

19:00 Ομονοια Λευκωσίας – Πάφος FC

9η αγωνιστική

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

19:00 Άρης Λεμεσού – Ακρίτας Χλώρακας

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ολυμπιακός Λευκωσίας

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου

17:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 Πάφος FC – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

10η αγωνιστική

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

18:00 Εθνικός Άχνας – Απόλλων Λεμεσού

19:00 Άρης Λεμεσού – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Πάφος FC

11η αγωνιστική

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας

19:00 Πάφος FC – Άρης Λεμεσού

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου

17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ακρίτας Χλώρακας

12η αγωνιστική

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

19:00 Άρης Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου

17:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΚ Λάρνακας

13η αγωνιστική

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

14η αγωνιστική

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας

15η αγωνιστική

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Απόλλων Λεμεσού

19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

16η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026

17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος FC

 

