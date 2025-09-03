Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα από την 3η μέχρι την 16η αγωνιστική
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα από την 3η μέχρι την 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.
Επίσης, ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αναβληθέντων αγώνων της 1ης αγωνιστικής.
Ο αγώνας Super Cup 2025 μεταξύ της Πάφος F.C. και της ΑΕΚ Λάρνακας έχει οριστεί για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 19:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
3η αγωνιστική
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας
20:00 Πάφος FC – Απόλλων Λεμεσού
20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Εθνικός Άχνας
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου
19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Άρης Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Αναβληθείς αγώνας - 1ης αγωνιστικής
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
4η αγωνιστική
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Πάφος FC
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού
Αναβληθείς αγώνας - 1ης αγωνιστικής
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου
19:00 Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου
5η αγωνιστική
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
19:00 Άρης Λεμεσού – Εθνικός Άχνας
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου
19:00 Πάφος FC – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – ΑΕΚ Λάρνακας
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ακρίτας Χλώρακας
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ομόνοια Αραδίππου
20:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας
6η αγωνιστική
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Απόλλων Λεμεσού
20:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου
17:00 Εθνικός Άχνας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος FC
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
7η αγωνιστική
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου
19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΕΚ Λάρνακας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου
18:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
8η αγωνιστική
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου
17:00 Εθνικός Άχνας – ΕΝ Παραλιμνίου
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου
17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Άρης Λεμεσού
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Ομονοια Λευκωσίας – Πάφος FC
9η αγωνιστική
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου
19:00 Άρης Λεμεσού – Ακρίτας Χλώρακας
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου
17:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Πάφος FC – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
10η αγωνιστική
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου
16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
18:00 Εθνικός Άχνας – Απόλλων Λεμεσού
19:00 Άρης Λεμεσού – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Πάφος FC
11η αγωνιστική
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας
19:00 Πάφος FC – Άρης Λεμεσού
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου
17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου
19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ακρίτας Χλώρακας
12η αγωνιστική
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου
17:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου
17:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Πάφος FC
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΚ Λάρνακας
13η αγωνιστική
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
14η αγωνιστική
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου
17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας
15η αγωνιστική
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου
17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου
19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Απόλλων Λεμεσού
19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
16η αγωνιστική
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026
17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος FC