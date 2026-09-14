ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H αλλαγή στην κορυφή, το χαμένο έδαφος και οι πρώτες νίκες για Ανόρθωση και Άρη

Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με νίκη του Άρη επί της Ε.Ν Ύψωνα.

Με το τέλος της 3ης στροφής, το... ρετιρέ άλλαξε ένοικο καθώς η Πάφος σκαρφάλωσε μόνη πρώτη, ενώ η ΑΕΚ υποχώρησε στην 2η. Ομόνοια και Απόλλωνας έχασαν έδαφος μετά το 0-0 στο μεταξύ τους ντέρμπι. Την ίδια ώρα, μαζί με τον Άρη, η Ανόρθωση κατέγραψε την πρώτη της νίκη και μάλιστα με... θόρυβο, καθώς επικράτησε 2-1 του ΑΠΟΕΛ.

Κάλυψε χαμένο έδαφος η ΑΕΛ που επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα, ενώ το... βιολί της συνεχίζει η Ομόνοια 29Μ που έφτασε μια ανάσα από τη νίκη όμως έμεινε στο 3-3 με τον Ολυμπιακό.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 11/09

ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1

Σάββατο 12/09

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 2-1

Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ. 1-1

Ομόνοια - Απόλλων 0-0

ΑΕΚ - Πάφος FC 0-1

Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ 3-3

Δευτέρα 14/09

Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης 0-1