Πήρε ξανά βαθμό η Ομόνοια Αραδίππου και... στεναχώρησε στο παρά τρία την Καρμιώτισσα

Κρατούσε τη νίκη μέχρι τα τελικά στάδια η Καρμιώτισσα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου στο «Στέλιος Κυριακίδης», όμως ο Ποντικός ήταν εύστοχος από το σημείο του πέναλτι στο 87΄ και «απάντησε» στο γκολ του Μπαγιούνοβιτς στο 40΄. Μία παράβαση που δόθηκε μέσω VAR για χέρι του Γιεμπλί σε σουτ του Πολυκάρπου!

Με αυτό τον βαθμό τα «περιστέρια» έφτασαν τους πέντε, παραμένοντας αήττητα (1-2-0) ενώ η ομάδα των Πολεμιδιών δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη, κατακτώντας τον δεύτερο της βαθμό.

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Γκαρσία, Ντεμπέλε, Μαρτίνοφ, Γεμπλί, Ουαμού, Ταχτσίδης, Κοκκινόφτας (76΄ Παβιροντιχάρντζο), Ψύχας (53΄ Ταμπάκου), Λουάν (90+4΄ Αργυρίου), Μπαγιούνοβιτς (63΄ Ελμαϊντί - 90+4΄ Σαββίδης)

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Ζίφκοβιτς, Koυμουρής, Ενρίκες, Ντε Μάρκο, Χάιρο, Φαν Μούλεμ, Μπουχαταουί (68΄ Πολυκάρπου), Ευριπίδου (58΄ Κέρτις), Ανθίμου (58΄ Πλουμέν), Πέτροβιτς (90+2΄ Ουναϊ), Ποντικός.

ΣΚΟΡΕΡ: 40΄ Μπαγιούνοβιτς / 87΄ πέν. Ποντικός

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20΄ Ουαμού / –

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νικόλας Λιοτατής

VAR: Ανδρέας Τσαμπαλάς