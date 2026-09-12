Άσφαιρη ξανά στο «σπιτικό» της η Ομόνοια και ο Απόλλωνας δεν... χαλάστηκε

Η πρώτη φετινή συνάντηση Ομόνοιας και Απόλλωνα δεν ανέδειξε νικητή. Το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο ΓΣΠ, αποτέλεσμα που διατηρεί αήττητες τις δύο ομάδες, έχοντας όμως μόλις μία νίκη σε τρία παιχνίδια.

Οι πράσινοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έφτασαν πιο κοντά στο γκολ (δέκα τελικές οι εφτά στον στόχο), όμως όπως και στην πρεμιέρα με την Ομόνοια Αραδίππου έτσι και στο δεύτερο εντός έδρας, έμειναν άσφαιροι.

Για τον Απόλλωνα η ισοπαλία απέναντι σε μία διεκδικήτρια για τον τίτλο, δεν τον χαλά, έχοντας μάλιστα να διαχειριστεί πολλές αντιξοότητες. Για παράδειγμα έμεινε εκτός αποστολής ο Όζμπολτ λόγω στομαχικών διαταραχών ενώ στη διάρκεια του ματς είδε τους Σπόλιαριτς και Γκασπάρ να αποχωρούν πριν το ημίχρονο.











Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης.

72΄ - Έκανε την προβολή ο Ακιντόλα από αριστερά αλλά δεν βρήκε στόχο σε σέντρα του Εβάντρο.

66΄ - Αδύναμο το σουτ από τον Τάνκοβιτς, σε υποσχόμενη επίθεση για την Ομόνοια.

51΄ - Γύρισμα του Μοντνόρ από αριστερά, με τον Κουν να βάζει το χέρι του και να σταματά την πορεία της μπάλας.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από πεντάλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

45΄ - Αποκρούει το σουτ από τον Τάνκοβιτς ο Κουν και στη συνέχεια έδιωξαν οι αμυντικοί του Απόλλωνα.

32΄ - Δεν βρήκε στόχο από το ύψος του πέναλτι ο Ροντρίγκες, σε όμορφο γύρισμα του Γκασπάρ από τη δεξιά πλευρά.

15' - Έτοιμος ο Κουν στο αριστερό σουτ από τον Μαγιαμπέλα.

12΄ - Μεγάλη φάση για την Ομόνοια με τον Τάνκοβιτς, το πλασέ του οποίου από αριστερά σταμάτησε ο Κουν.

11΄ - Ο Καμίνσκι έδιωξε σε κόρνερ την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ασουνσάο.

Πρόβλημα με τον Ντανίλο Σπόλιαριτς μόλις στο 2ο λεπτό. Στη θέση του ο Αϊβού, με τον Κονομή να μετατοπίζεται στο κέντρο.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Μάριτς (46΄ Μπράουερς), Ανδρέου, Τάνκοβιτς (67΄ Τανάσε), Μαγιαμπέλα (67΄ Ακιντόλα), Μοντνόρ (67΄ Εβάντρο), Ντιονί (85΄ Κακουλλής).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (44΄ Σιήκκης), Κβίντα, Κονομής, Μαλεκκίδης, Ασουνσάο, Σπόλιαριτς (7΄ Αϊβού), Ροντρίγκες, Βάισμπεκ, Εσκρίτσε, Τόμας.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Μάριτς, 65΄ Μπάλκοβετς, 80΄ Τανάσε / 39΄ Γκασπάρ, 65΄ Ασουνσάο, 68΄ Σιήκκης, 71΄ Ροντρίγκες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης Π.

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης