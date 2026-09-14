Άτυχος ο Σατσιάς, μπαίνει στα πιτς με ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Σατσιάς στην αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό στο OAKA. Ο διεθνής Κύπριος χαφ τραυματίστηκε στο πέλμα και στο 30ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφήνοντας τη θέση του στον Ντιέγκο Εστεμπάν.

Ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε είχε εκφράσει την ανησυχία του για τον τραυματισμό του και από τη μαγνητική εξέταση που υποβλήθηκε προέκυψε πως έχει υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης.

Αυτό σημαίνει πως θα τον στερηθεί και ο Άκης Μάντζιος στις επερχόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Κύπρου στο Nations League. Ο τραυματισμός αντιμετωπίζεται συντηρητικά όμως το σίγουρο είναι πως θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες.