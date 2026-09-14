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Ευχαριστεί UEFA και ΚΟΠ ο Λιασής: «Περνάμε στο τελικό στάδιο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε θέση ο Κύπριος επενδυτής

Μετά τον ΑΠΟΕΛ, σειρά του Σάββα Λιασή!

Ο Κύπριος επενδυτής μέσω γραπτής δήλωσης ευχαριστεί την UEFA και την ΚΟΠ για τη συνεργασία, ενώ τονίζει πως άπαντες προχωρούν στις επόμενες κινήσεις. 

Αναλυτικά: 

«Μετά και την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που προκύπτει αναφορικά με το ενδιαφέρον επένδυσης και εμπλοκής μας στον ΑΠΟΕΛ, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την ΚΟΠ και την UEFA για τη συνεργασία, την καθοδήγηση και τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι σήμερα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας επιτρέπει πλέον να περάσουμε στο επόμενο και τελικό στάδιο.

Από τη δική μας πλευρά, ξεκινά άμεσα η εργασία για την οριστικοποίηση της τελικής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Εκ μέρους του επενδυτικού σχήματος,

Σάββας Λιασής».

 

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