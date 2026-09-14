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Εκτός ορισμών ο VAR του Μάντσεστερ Σίτι-Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Χωρίς ορισμό σε αγώνα της επόμενης αγωνιστικής της Premier League έμεινε ο Ματ Ντόνοχιου

Χωρίς ορισμό σε αγώνα της επόμενης αγωνιστικής της Premier League έμεινε ο Ματ Ντόνοχιου, ο διαιτητής VAR που είχε την ευθύνη στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου το νικητήριο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Ντόνοχιου, μαζί με τον βοηθό VAR Μπλέικ Άντρομπους, δεν συμπεριλήφθηκε στους ορισμούς μετά την παραδοχή της Pro Ref, της αρμόδιας αρχής για τη διαιτησία, ότι η απόφαση να επικυρωθεί το γκολ ήταν λανθασμένη.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, την απόφαση έλαβε ο επικεφαλής της διαιτησίας Χάουαρντ Γουέμπ σε συνεργασία με την ομάδα διοίκησης. Οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, στην καλύτερη περίπτωση.

Το γκολ του Χάαλαντ είχε αρχικά ακυρωθεί για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από τον έλεγχο του VAR η απόφαση άλλαξε και το τέρμα μέτρησε, με το σύστημα να κρίνει ότι ο Νορβηγός επιθετικός καλυπτόταν.

Η Pro Ref αναγνώρισε εκ των υστέρων ότι κατά την εξέταση της φάσης δεν συνυπολογίστηκε η παρουσία του συμπαίκτη του Χάαλαντ, Έντσο Φερνάντες, ο οποίος επιχείρησε να παίξει την μπάλα ενώ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρήθηκε καθοριστικό για την ορθή αξιολόγηση της φάσης και οδήγησε στην παραδοχή του διαιτητικού λάθους.

 

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