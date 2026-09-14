Ξανά στη Λίβερπουλ ο Τζέιμς Μίλνερ

Αποσύρθηκε, αλλά δεν αφήνει τον καιρό να περάσει και ξαναμπαίνει στον χώρο του ποδοσφαίρου για να κάνει νέα βήματα, σε νέο μετερίζι.

Ο Τζέιμς Μίλνερ, παράλληλα με την ενασχόλησή του με το τρέξιμο στον ελεύθερο χρόνο του ώστε να διατηρηθεί σε τοπ φόρμα, σκοπεύει να πάρει και το δίπλωμα προπονητικής!

Ο «Μίλι» έχει επιστρέψει στη Λίβερπουλ και θα βρίσκεται στα τμήματα υποδομών του συλλόγου με τον οποίο πανηγύρισε τεράστιες στιγμές και διακρίσεις, στη διαδρομή στην καριέρα του μέχρι την κορυφή της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Premier League.

Στην Ακαδημία των «κόκκινων» θα εργαστεί σε διάφορα ηλικιακά τμήματα και οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν τεράστια ευκαιρία να πάρουν όσα μπορεί να τους προσφέρει ως έμπνευση και συμβουλές ο εκ των πιο άξιων ανθρώπων που βρέθηκε στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

sport-fm.gr