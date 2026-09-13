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Ο Κυνηγόπουλος στο 90+4΄ έκοψε τον δρόμο της Ομόνοιας 29ης Μαΐου για την… κορυφή σε επικό ματς στο ΓΣΠ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρόσφεραν θέαμα και γκολ, όμως τελικά... συμβιβασμός.

Απίστευτο παιχνίδι σε εξέλιξη, με εναλλαγή στο σκορ και στα συναισθήματα είχαμε στο ΓΣΠ.

Εν τέλει, Ολυμπιακός και Ομόνοια 29ης Μαΐου σταμάτησαν στο… 3-3, με τον Κυνηγόπουλο να σκοράρει τρία γκολ για τους μαυροπράσινους, ισοφαρίζοντας με ένα από αυτά, στο 4ο λεπτών των καθυστερήσεων. Ένα αποτέλεσμα που κρατά αήττητες τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό όμως να μετρά τρεις ισοπαλίες και την Ομόνοια 29ης Μαΐου, μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

Ο Άμπρι στο 29ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού τους πράσινους με πλασέ, που είδαν όμως τον Κυνηγόπουλο να «κτυπάει» δυναμικά.

Αρχικά στο 45+5΄ με κεφαλιά και στο 55΄ με ωραία ενέργεια από αριστερά και δυνατό πλασέ. Οι αλλαγές ωστόσο του Φάτζιο Μπούις έπιασαν… τόπο άμεσα αφού στο 60΄ ο Ζαχαρίου σκόραρε για τους φιλοξενούμενους με σουτ, ένα για να έρθει η… φωτοβολίδα του Άμπρι στο 65΄ , για να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Και εκεί που όλα έδειχναν... διπλό, ο Κυνηγόπουλος με νέα κεφαλιά, ισοφάρισε για το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή, σε ένα επικό ματς στο ΓΣΠ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Κουντέ (69΄ Φραντζής), Τάμας, Ενρίκε, Ρόσα, Παζ, Οκκάς, Πεχλιβάνης (77΄ Ηρακλέους), Πρόκοπ (46΄ Βρίκκης), Σάπινεν (34΄ Λώλης), Κυνηγόπουλος.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Ουζόχο, Χαντάκιας, Σένιτς, Πορτάλες, Αριστοτέλους, Γκαρσία (21′ Αντωνίου – 59΄ Παντελή), Παττίχης (59’ Ζαχαρίου), Φιάκας, Μοράις, Τιέρνι (59΄ Φερνάντες), Άμπρι (78΄ Τσουκαλάς).

ΣΚΟΡΕΡ: 45+5΄, 56΄ Κυνηγόπουλος / 29΄, 68΄ Άμπρι, 60΄ Ζαχαρίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: – / 20΄ Σένιτς, 38΄ Άμπρι, 53΄ Αντωνίου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Χριστοδούλου

VAR: Ροβέρτος Κώστα

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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